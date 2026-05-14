«Сами решим». Мерц ответил на предложение Путина сделать Шредера переговорщиком от ЕС

Владимир Путин и Герхард Шредер во время встречи в Берлине, 2005 год

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг кандидатуру экс-главы немецкого правительства Герхарда Шредера в качестве представителя Евросоюза на переговорах с Россией. Ранее его имя назвал Владимир Путин, на что Мерц ответил, что «европейцы сами решат», кто будет говорить от их имени. Cреди кандидатов — экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Финляндии Александр Стубб и другие политики.

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко ответил на предложение президента России Владимира Путина сделать экс-главу немецкого правительства Герхарда Шредера представителем Евросоюза на переговорах с РФ. Об этом пишет газета The Guardian.

«Мы, европейцы, сами решаем, кто говорит от нашего имени. Никто другой», — заявил Мерц в ходе выступления в Ахене.

По его словам, Украина и Европа якобы «хотят помочь как можно быстрее закончить этот ужасный конфликт», однако российские атаки будто бы опровергают недавнее утверждение Путина, что боевые действия приближаются к завершению.

Помимо этого Мерц в своей речи о роли ЕС в меняющемся мире заявил, что Европа «безусловно, обладает инструментами власти» в вопросах торговой и экономической политики своих партнеров, в том числе президента США Дональда Трампа. По его словам, европейский рынок обладает большим потенциалом, чем американский.

«У Европы есть возможность помочь сформировать новый мировой порядок, обеспечив его управление нормами и правилами, а не произволом и правом сильнейшего», — заявил канцлер.

Без гадостей в адрес России

По данным газеты Politico, страны ЕС еще в январе начали обсуждать учреждение должности специального представителя на потенциальных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта. Собеседники издания рассказали, что многие участники объединения видят на этой должности президента Финляндии Александра Стубба . Тем не менее, звучат и другие предложения. Например, Рим продвигает кандидатуру бывшего премьер-министра Италии Марио Драги .

В начале мая председатель Евросовета Антониу Кошта во время выступления во Флоренции подтвердил, что обсуждает с лидерами 27 стран Евросоюза организацию работы на потенциальных переговорах с Россией, писала газета Financial Times (FT). По его словам, помимо определения круга вопросов, которые Брюссель хотел бы обсудить с Москвой, ключевой задачей является поиск «лидера, который мог бы вести переговоры с Россией от имени всех европейцев». В FT подчеркнули, что лидеры стран ЕС не могут договориться о том, кто же именно станет их представителем.

9 мая Путин на пресс-конференции заявил, что лично для него предпочтительным переговорщиком от Евросоюза стал бы Шредер, однако он готов видеть в этой роли любого политика, отвечающего одному условию:

«Пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес».

На следующий день журнал Der Spiegel написал, что правительство Германии выступило против выдвижения Шредера переговорщиком, хотя несколько членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) допустили возможность рассмотрения его кандидатуры. По словам собеседников издания, сейчас правящая коалиция обсуждает вариант выдвижения на пост представителя ЕС президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера .

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также выступила против кандидатуры Шредера. По ее словам, он якобы мог бы стать «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний».

Более того — Каллас в качестве переговорщика от Евросоюза предложила саму себя , утверждая, будто она «сумеет распознать ловушки, которые расставляет Россия». Однако, сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung, Мерц, а также лидеры Франции и Италии Эммануэль Макрон и Джорджа Мелони вряд ли поддержат ее кандидатуру.

Позже источники Der Spiegel рассказали, что в Евросоюзе рассматривают возможность назначения своим послом бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель . Среди преимуществ этого варианта отмечают тот факт, что она лично знакома и с Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским, знает русский язык и считается нейтральной стороной, поскольку много лет находится в отставке. В то же время она несколько раз осуждала действия Москвы, хотя и избегала резких формулировок. При этом в офисе Меркель заявили, что им не поступало ни одного официального предложения о сотрудничестве.

А может... Стубб?

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в комментарии порталу News.ru назвал «тектоническим движением» предложение Путиным кандидатуры Шредера, указав, что оно повлекло обсуждение среди европейских политиков.

«Я все-таки считаю, что наш президент очень продуманно и тонко сделал предложение. Он учитывает все процессы, и на той стороне уже речь идет о том, кого бы выбрать, чтобы он мог как-то вести переговоры», — сказал политолог.

При этом он указал, что лидеры ЕС вряд ли поддержат кандидатуру Шредера, а даже в случае его гипотетического назначения переговорщиком «у него будет мощнейшая многочисленная оппозиция».

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил «Газете.Ru», что наиболее приемлемым кандидатом от ЕС может оказаться Стубб. По его словам, многие европейские политики в кулуарных разговорах в Брюсселе высказали поддержку президенту Финляндии, а Хельсинки «имеют богатейший опыт, которого нет ни у одной страны».

«Большинство политиков, когда говорили об этом, они сказали, что финский представитель в какой-то степени удовлетворяет всем требованиям. У него хорошие отношения с Трампом, он не занимает каких-то высоких позиций в Евросоюзе, он из небольшой страны, которая не претендует на верховенство в Европе, но эта страна имеет историю отношений с Россией», — объяснил политолог.

Что касается остальных кандидатов, Топорнин выразил уверенность, что Шредер не удовлетворит евробюрократию, Каллас не одобрит Москва, а Штайнмайер является «уходящим президентом», у которого «полномочий немного».