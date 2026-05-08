Песков оценил готовность Путина к переговорам с Евросоюзом

Песков: Путин готов к переговорам со всеми, в том числе с Евросоюзом

Президент России Владимир Путин готов вести переговоры со всеми, в том числе с Европейским союзом. Так пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал слова председателя Европейского совета Антониу Кошты о наличии переговорного потенциала между Евросоюзом и президентом РФ.

«Путин готов к переговорам, он неоднократно об этом говорил», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что российская сторона не была инициатором «сворачивания отношений», инициатором этого был Брюссель и отдельные столицы Европы.

«Мы будем готовы настолько идти вперед по нашему диалогу, насколько будут готовы европейцы, но также, как неоднократно говорил Путин, после той позиции, которую заняли европейцы, контакты мы инициировать не будем», — пояснил Песков.

До этого Financial Times со ссылкой на председателя Евросовета Антониу Кошту написала, что лидеры Евросоюза готовятся к возможным переговорам с Владимиром Путиным, поскольку разочаровываются в посреднических усилиях США.

