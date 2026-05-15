Евросоюз или ЕЭАС? В правительстве России призвали Армению сделать выбор

Армении необходимо выбрать между Евросоюзом или ЕАЭС, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. При этом он подчеркнул, что Москва примет любое решение Еревана. В то же время глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страны Запада стремятся «подмять» Ереван под себя. Какие политические и экономические риски для Армении несет ее возможное членство в ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Армении придется сделать выбор между Евросоюзом (ЕС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Членство в ЕАЭС и ЕС несовместимо. В Армении это тоже очень хорошо понимают, ее руководители тоже об этом говорят, что эти вещи несовместимы. На каком-то этапе придется им сделать такой выбор», — приводит его слова ТАСС.

Оверчук подчеркнул, что Россия старается донести до властей Армении «те проблемы, которые в этой связи могут возникать». Однако Москва с пониманием отнесется к любому шагу Еревана, уточнил политик.

«Армения — это очень близкая нам страна, союзная нам страна. Она является участником Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ. И просто человеческие связи, которые объединяют нас, они очень глубокие, очень серьезные, очень давние», — заметил Оверчук.

Россия с большим уважением относится к народу Армении, добавил вице-премьер.

26 марта депутаты парламента Армении приняли закон о начале процесса вступления республики в ЕС. 1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном заявил, что Москва спокойно относится к развитию отношений Еревана с Брюсселем, однако Армения не сможет находиться сразу в двух таможенных союзах — ЕС и ЕАЭС.

9 мая Путин сообщил, что властям Армении следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС, в таком случае возможен путь «мягкого и интеллигентного развода».

Позиции МИД России и Армении

Западные страны пытаются «подмять под себя» Армению и «разорвать взаимовыгодные экономические и торговые, инвестиционные связи» Еревана со своими партнерами по СНГ и ЕАЭС, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели 15 мая.

«Сейчас, я думаю, будет оптимальная возможность обсудить возникающие проблемы в связи с тем, что Европейский союз настаивает на втягивании Армении в свою орбиту, в том числе ценой риска теми выгодами, которые Армения имеет по линии Евразийского экономического союза», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 28-29 мая в Астане появится возможность «честно и откровенно» обсудить эту тему. Пашинян сообщал, что не сможет участвовать в саммите из-за предвыборной кампании.

12 мая глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что у Еревана нет цели выхода из ЕАЭС.

«Армения является полноправным членом ЕАЭС со всеми обязательствами и правами, и никаких разговоров о выходе нет <…> Не нужно поднимать бурю в стакане воды », — обратился он к журналистам.

Дипломат сообщил, что Армения сделает выбор между членством в ЕС и ЕАЭС, «когда придет надлежащее время». При этом Ереван намерен и в дальнейшем прилагать усилия, чтобы иметь «нормальные, партнерские и здоровые отношения» с Россией, заверил Мирзоян.

«Мы не преследуем цели развестись с Российской Федерацией, и детей делить мы тоже не планируем», — сказал он.

Сам Пашинян накануне заявил, что он не предпринимает каких-либо действий против ЕАЭС, иначе объединение было бы «парализовано».

«В этой организации все решения принимаются на основе консенсуса. То есть ни одно решение в ЕАЭС не может быть принято, если я буду против этого решения. Следовательно, если бы я действовал против ЕАЭС, то сегодня ЕАЭС как организация бы не действовала, была бы парализована. ЕАЭС не парализована, следовательно, я не действую против ЕАЭС», — сказал он на встрече с журналистами.

Кроме того, Пашинян заверил, что Армения не будет присоединяться к санкциям ЕС против Москвы и «не будет конфликтовать с Россией» . «Не наша задача, не наша цель, и не наш масштаб», — добавил политик.

Политические и экономические риски

По мнению политолога Александра Перенджиева, Пашинян переориентировался на Запад, поскольку планирует удержать власть в Армении при помощи ЕС.

«Пашинян надеется удержать власть с помощью Евросоюза, потому и пошел на сотрудничество с ним, полностью переориентировавшись на Запад <…> Пашинян готов оторваться от России», — отметил он в беседе с News.ru.

Этот курс поддерживают не только лоббисты премьера в западных кругах, но и «мощная» армянская диаспора во Франции, резюмировал Перенджиев.

Пашинян своими действиями рискует превратить Армению во «вторую Украину» , считает политолог-международник Геворг Мирзаян.

«Это задача, которую ему [Пашиняну] поставили, и он ее выполняет. Но не самостоятельно: он же не диктатор в Армении. Он ведет эту работу при согласии армянского общества, которое на все это смотрит и соглашается», — сказал он.

При этом сама Европа рассматривает территорию Южного Кавказа лишь как плацдарм для дестабилизации России, Ирана и Турции. Стабильность и благосостояние этого региона чиновников в Брюсселе не интересуют, добавил политолог.

Однако Армения в случае выхода из ЕАЭС рискует столкнуться с финансовыми потерями — они могут составить почти $5 млрд (около 15% ВВП республики), заявил финансовый аналитик Александр Разуваев в разговоре с Telegram-каналом Baza. Он напомнил, что Ереван по итогам 2024 года заработал несколько миллиардов долларов на реэкспорте санкционных товаров в Россию.

«Прекращение этих поставок лишит страну соответствующих доходов. Пострадает и непосредственно армянский экспорт, так как большая его часть приходится на Россию», — приводит его слова Baza.

Если Армения продолжит продавать товары в Россию, пошлины на них будут «болезненными» , отметил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. По его словам, это «критично» для коньяка, табака и сельхозпродукции, поскольку на эти позиции действуют высокие тарифы.

Кроме того, при выходе Армении из ЕАЭС цена на газ в республике может вырасти до европейского уровня — примерно до $550, предупредил эксперт Финансового университета Игорь Юшков. Сейчас Россия поставляет Армении топливо за $177,5 за тысячу кубометров.