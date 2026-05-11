Пашинян сообщил Путину, что не поедет на саммит ЕАЭС в Астану

Пашинян заявил, что предупредил Путина о своем отсуствии на саммите ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что не поедет на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астану из-за предвыборной кампании. Об этом сообщает РИА Новости.

«Армению представит вице-премьер Мгер Григорян», — сказал Пашинян в разговоре с журналистами.

По словам премьера, он Путину он заявил об этом во время визита в Москву 1 апреля. Он также сообщил об этом главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

По словам Пашиняна, в случае выхода Армении из ЕАЭС этот шаг будет не внезапным, а планомерным, и проводить референдум для этого не потребуется. При этом Пашинян подчеркнул, что Ереван, несмотря на происходящие изменения, продолжит развивать отношения с Россией и решать все спорные вопросы на основе взаимного уважения.

10 мая министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что страна в надлежащее время сделает выбор в пользу Евросоюза (ЕС) или ЕАЭС.

9 мая Путин заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Глава российского государства предложил организовать в республике референдум по этому вопросу. Он отметил, что если армяне поддержат эту инициативу, то РФ могла бы пойти «по пути мягкого, такого интеллигентного развода и взаимовыгодного развода».

Ранее Макрон похвалил Армению за решение не быть «сателлитом России».