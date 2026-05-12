Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Володин сравнил политический курс Армении с Украиной времен Евромайдана

Володин провел параллель между нынешней Арменией и Евромайданом на Украине
Владимир Федоренко/РИА Новости

Происходящее сейчас в Армении невольно напоминает Евромайдан на Украине. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что в преддверии Дня Победы в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества, на который съехались гости премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В их числе был и президент Украины Владимир Зеленский, который, по мнению Володина, приехал по персональному приглашению главы армянского правительства. Председатель Госдумы отметил, что подобное решение нельзя назвать дружественным шагом по отношению к России, российским гражданам и армянскому народу.

Володин подчеркнул, что речь здесь идет не о вмешательстве в суверенность государства, а о морали и порядочности. Он напомнил, что у РФ одни из самых близких и хороших отношений с армянским народом. Спикер указал, что проживающие на территории страны армяне имеют равные с другими национальностями права, занимают посты и избираются в депутаты. В связи с этим Володин задался вопросом, как теперь будут развиваться отношения РФ и Армении после поступков Пашиняна.

«Невольно возникает параллель: именно так все начиналось на Украине. Надо ли это обычным гражданам Армении?» — резюмировал Володин.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ждет от Армении разъяснений в связи с прозвучавшими на саммите в Ереване антироссийскими заявлениями Зеленского. Представитель Кремля выразил непонимание, почему Никол Пашинян не пытался «сбалансировать» своими заявлениями антироссийские речи украинского лидера.

Ранее в МИД Армении ответили на слова Путина о «мягком разводе».

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!