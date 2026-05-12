Володин сравнил политический курс Армении с Украиной времен Евромайдана

Происходящее сейчас в Армении невольно напоминает Евромайдан на Украине. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что в преддверии Дня Победы в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества, на который съехались гости премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В их числе был и президент Украины Владимир Зеленский, который, по мнению Володина, приехал по персональному приглашению главы армянского правительства. Председатель Госдумы отметил, что подобное решение нельзя назвать дружественным шагом по отношению к России, российским гражданам и армянскому народу.

Володин подчеркнул, что речь здесь идет не о вмешательстве в суверенность государства, а о морали и порядочности. Он напомнил, что у РФ одни из самых близких и хороших отношений с армянским народом. Спикер указал, что проживающие на территории страны армяне имеют равные с другими национальностями права, занимают посты и избираются в депутаты. В связи с этим Володин задался вопросом, как теперь будут развиваться отношения РФ и Армении после поступков Пашиняна.

«Невольно возникает параллель: именно так все начиналось на Украине. Надо ли это обычным гражданам Армении?» — резюмировал Володин.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ждет от Армении разъяснений в связи с прозвучавшими на саммите в Ереване антироссийскими заявлениями Зеленского. Представитель Кремля выразил непонимание, почему Никол Пашинян не пытался «сбалансировать» своими заявлениями антироссийские речи украинского лидера.

