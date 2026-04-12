В Совфеде назвали США «падающим гегемоном»

Сенатор Пушков: США утратили статус регионального гегемона на Ближнем Востоке
Илья Питалев/РИА Новости

США являются «падающим гегемоном», а эпоха американской сверхдержавы заканчивается, что подтвердила война в Иране. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, операция США в Иране стала «типичной войной американской сверхдержавы эпохи ее затухания», а декларируемые Вашингтоном цели войны оказались невыполнимыми.

«Несмотря на собранную армаду и десятки военных баз, США утратили авторитет регионального гегемона и не сумели обеспечить безопасность союзных с ними арабских стран Персидского залива. <...> Разрушение Ирана — единственное, к чему может апеллировать Трамп, не есть победа. Напротив, безрезультатное разрушение обретает черты американского поражения», — отметил Пушков.

Сенатор написал, что «падающий» гегемон начал войну «стремясь остановить свое падение» и доказать «свою глобальную силу». Однако США в итоге добились противоположного результата и продемонстрировали неспособность достичь своих целей, хаотичность принимаемых решений, «прогрессирующую истеричность», а также «политическую слабость». По мнению Пушкова, проблемы США заключаются не в непредсказуемости президента Дональда Трампа, так как он «выступает лишь персонализированным воплощением «падающего» гегемона».

11 апреля состоялись переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана. На встрече обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, ядерной программы, снятия санкций и завершения боевых действий. Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что Вашингтон «четко обозначил» свои «красные линии», однако Иран отказался принимать условия американцев. После несостоявшейся сделки Трамп в соцсети Truth Social сделал репост статьи журналиста Джона Соломона о морской блокаде Исламской Республики в издании JustTheNews.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи также рассказал, что Иран и США не смогли достичь взаимопонимания по двум-трем важным вопросам.

Ранее в США признали удары по Ирану огромной стратегической ошибкой.

 
Футболисты, пилоты "Формулы-1" и гимнасты. Кто из спортсменов мог бы стать космонавтом?
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!