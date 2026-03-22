Иран ответил на 48-часовой ультиматум Трампа

Tasnim: Иран атакует инфраструктуру США в случае удара по электростанциям
Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Иран ответит США в случае атаки на топливную или энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия», комментируя 48-часовой ультиматум американского президента Дональда Трампа, пишет агентство Tasnim.

Военный предупредил, что если глава Белого дома воплотит свои угрозы в жизнь, то Иран в ответ ударит по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США и их союзников на Ближнем Востоке.

Накануне Трамп в соцсети Truth Social пригрозил, что США уничтожат ряд электростанций Ирана, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов.

До этого Трамп раскритиковал блокировку иранцами Ормузского пролива. Американский лидер возмутился, что власти Ирана вместо того, чтобы сдаться на милость «победителя», продолжают «творить, что хотят».

В начале марта президент России Владимир Путин спрогнозировал, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее Путин заявил, что Россия остается верным другом Ирана.

 
