«Это нечестно»: Трамп пожаловался на нежелание Ирана сдаваться «победителю»

Президент США Дональд Трамп заявил о победе в войне с Ираном и раскритиковал блокировку иранцами Ормузского пролива. Его слова приводит телеканал Fox News.

«Это нечестно с их стороны. Мы уже выиграли! Они не имеют права продолжать то, что они творят!» — сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, вместо того, чтобы сдаться на милость «победителя», Иран продолжает «творить, что хочет».

До этого стало известно, что иранские военные ударили по судну в Ормузском проливе.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари в начале марта отмечал, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

Президент РФ Владимир Путин позже спрогнозировал, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

