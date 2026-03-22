Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций

США уничтожат ряд электростанций Ирана, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов. Об этом в соцсети Truth Social написал глава Белого дома Дональд Трамп.

«Если Иран не откроет полностью, без угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого самого момента времени, США нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с крупнейшей», — написал он.

До этого Трамп раскритиковал блокировку иранцами Ормузского пролива. По его словам, вместо того, чтобы сдаться на милость «победителя», Иран продолжает «творить, что хочет».

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари в начале марта отмечал, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

Президент РФ Владимир Путин спрогнозировал, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее Стубб пояснил, почему НАТО не хочет помогать Трампу с Ормузским проливом.