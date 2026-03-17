Атакуя Россию беспилотниками, Украина продолжает тщетное сопротивление вместо, того чтобы принять ответственное решение и открыть дорогу для продолжения мирного процесса по урегулированию конфликта. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские вооруженные силы продолжают спецоперацию, продолжают выполнять цели СВО и обеспечивать безопасность российских регионов.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 17 марта сбили 206 украинских дронов над Россией, в том числе четыре — над Ленинградской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

