Армия

Иран заявил о «выведении из строя» американского авианосца «Авраам Линкольн»

Иран заявил, что атакованный авианосец «Авраам Линкольн» возвращается в США
US Navy/Wikimedia

Иранские военные нанесли удар по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln («Авраам Линкольн») и якобы «вывели его из строя». Об этом сообщает IRIB со ссылкой на спикера штаба командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари.

«Авианосец «Авраам Линкольн» был атакован военно-морскими силами КСИР и выведен из строя. Он покинул регион и возвращается в США», — сказал Зольфагари.

Зольфагари добавил, что в сторону корабля были произведены запуски ракет. Он не уточнил, была ли это новая атака на корабль.

11 марта об ударе по авианосцу заявлял посол Ирана в России Казем Джалали. Он утверждал, что у судна есть повреждения. По его словам, тем самым Тегеран показал США и Израилю, что у страны есть свои оборонные возможности.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран атаковал международный финансовый центр в Дубае.

 
