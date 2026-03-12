Размер шрифта
Иран пригрозил «погасить» весь Ближний Восток в случае ударов США по иранской энергетике

Лариджани: Иран оставит Ближний Восток без света, если США ударят по энергетике
Iranian Supreme Leader'S Office/Global Look Press

Иран устроит блэкаут на всем Ближнем Востоке, если США атакуют объекты электрогенерации страны. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в соцсети X.

По его словам, если Вашингтон попытается уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана, последствия могут затронуть весь регион.

«Если он это сделает, то в течение получаса весь регион погаснет», — написал Лариджани.

Он добавил, что тьма создаст благоприятные условия для «охоты на американских военных».

До этого президент США Дональд Трамп сказал, что американские военные могут за час уничтожить мощности электрогенерации Ирана, однако выразил надежду, что прибегать к таким мерам не придется.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также начал наносить удары по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

9 марта президент России Владимир Путин в телеграмме, адресованной новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи, подтвердил неизменность поддержки Тегерана со стороны Москвы.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «полной катастрофой».

 
