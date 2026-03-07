Размер шрифта
В Совфеде объяснили угрозы Зеленского в адрес Орбана «бедой с головой»

Сенатор Карасин: у пригрозившего Орбану Зеленского наблюдается беда с головой
Global Look Press

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому надо привить навыки общения со старшими коллегами, заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин. Российский сенатор в своем Telegram-канале прокомментировал угрозы главы Украины в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«У Зеленского опять беда с головой! Он начал публично угрожать Орбану физической расправой», — написал парламентарий.

Он обратил внимание, что даже партнеры Киева в Европейском союзе (ЕС) сочли неприемлемыми подобные выпады со стороны Зеленского. Карасин назвал украинского лидера «нервным эстрадником», который сам себя загоняет в угол.

«Хорошо бы все-таки подучить его навыкам общения со старшими коллегами», — добавил сенатор.

5 марта Зеленский пригрозил, что предоставит украинским военнослужащим адрес Орбана, если тот продолжит блокировать решение ЕС выдать Украине кредит в размере €90 млрд. Глава венгерского правительства наложил вето после того, как Киев приостановил транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее премьер-министр Словакии заявил, что Зеленский угрозами в адрес Орбана перешел черту.

 
