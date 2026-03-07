Запад обеспокоило предупреждение России в адрес Финляндии о ядерном ответе

Предупреждение России в адрес Финляндии о последствиях размещения на ее территории ядерного оружия взволновало западные СМИ. Об этом пишет британский таблоид Daily Express.

»<…> Москва яростно отреагировала на действия скандинавской страны, являющейся членом НАТО», — говорится в статье.

Британские журналисты также напомнили, что Россия располагает одним из крупнейших в мире ядерных арсеналов, в то время как у Финляндии этого нет.

5 марта финская телерадиокомпания Yle сообщила, что в Финляндии рассматривается вопрос об отмене ограничений на транзит ядерного оружия через страну. Действующий в настоящее время закон об атомной энергии запрещает ввоз, производство и хранение ядерных взрывчатых веществ, что фактически делает невозможной их транспортировку через Финляндию, однако сейчас правительство страны обсуждает возможность снятия этих ограничений. Дискуссия ведется на фоне вступления страны в НАТО и изменений в системе европейской безопасности, подробности – в материале «Газеты.Ru».

