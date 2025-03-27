«Наша реакция будет сокрушительной». Генсек НАТО отказался отодвигать альянс от границ России

Россия имеет право выдвигать требования о неприближении сил НАТО к своим границам, однако только страны альянса определяют, где им размещать войска, заявил генсек Марк Рютте. Он вновь назвал Российскую Федерацию самой серьезной и прямой угрозой Североатлантическому альянсу, а также исключил налаживание отношений после завершения конфликта на Украине. О чем еще говорил Рютте — в материале «Газеты.Ru».

О политике нерасширения

После встречи с руководством Польши в Варшаве у генсека поинтересовались, что в НАТО думают о якобы «требованиях России в качестве условия прекращения огня и мира на Украине вынудить НАТО увести свои силы с территории новых членов альянса».

«Путин может на свое усмотрение выдвигать требования за столом переговоров, это его право, но он не может говорить нам, как нам действовать между собой, между 32 членами альянса <...> Он может выдвигать свои требования, но наше право реагировать», — заявил Рютте.

По его словам, это «не имеет никакого отношения к мирным переговорам по Украине» .

О России, Китае и КНДР

Генсек НАТО заявил, что в последние месяцы события в мире «развиваются очень быстро», из-за чего многие члены НАТО чувствуют себя «менее защищенными». Рютте добавил, что на Украине продолжаются боевые действия, и у него есть «опасения по поводу того, чем это закончится» .

«Чем бы это ни закончилось, Россия останется самой значительной и прямой угрозой нашей безопасности. Россия наращивает расходы на оборону и перешла к военной экономике. Она быстрыми темпами восстанавливает свои вооруженные силы», — подчеркнул генсек.

По его словам, обеспечение прочного мира на Украине имеет важное значение для европейской безопасности.

«И для глобальной стабильности. Мир наблюдает за происходящим», — отметил Рютте.

Он добавил, что Россия в этом плане «не одинока», ведь военное сотрудничество и учения активно проводят также Китай, Иран и Северная Корея.

«Путин не отказался от своих амбиций изменить порядок глобальной безопасности», — пожаловался генсек НАТО.

Угрозы Путину

В случае возможного нападения на Польшу или другое государство НАТО Россия столкнется с «сокрушительным ответом», заявил Рютте. Он в очередной раз сообщил о готовности задействовать войска альянса «в случае необходимости».

«Когда речь идет об обороне Польши и общей обороне территории НАТО, если кто-то просчитается и подумает, что ему сойдет с рук нападение на Польшу или на любого другого члена альянса, он столкнется со всей силой этого жестокого альянса. Наша реакция будет сокрушительной. Это должно быть очень понятно Владимиру Путину и любому другому, кто захочет напасть на нас», — заявил генсек.

По его словам, «трансатлантическое партнерство остается основной альянса, и это не изменится».

О конфликте США и Европы

Генсек НАТО поприветствовал, что президент США Дональд Трамп «вышел из тупика в отношениях с Россией», однако акцентировал внимание на проблемах в отношениях Штатов с Европой.

«Я знаю, что есть вопросы о прочности трансатлантических связей и приверженности Соединенных Штатов европейской безопасности. Идет жесткая риторика. Между Европой и Америкой ведутся трудные дебаты по вопросам торговли и тарифов <…> Позвольте мне быть абсолютно ясным: сейчас не время действовать в одиночку», — призвал к единству Рютте.

В то же время он отметил, что «когда дело доходит до обеспечения безопасности Европы и Северной Америки, альтернативы НАТО нет». Европейскую оборону, добавил Рютте, невозможно представить без участия США, Британии, Турции, Канады, Норвегии и Исландии.

О роли НАТО

США «продвигают мир» с помощью силы на международной арене, с помощью прочного трансатлантического альянса, отметил Марк Рютте. По его словам, Штаты по-прежнему привержены статье 5. Она позволяет отвечать на военное нападение на одну из стран НАТО.

«Американские войска возглавляют наши силы НАТО здесь, в Польше. Американские стратегические бомбардировщики патрулируют европейское небо. А авианосцы США посылают сигнал о силе на море. Да, Европа должна знать, что дядя Сэм все еще поддерживает нас. Но Америка также должна знать, что ее союзники по НАТО активизируются и будут играть свою роль в полной мере», — добавил Марк Рютте.

Изменение в отношениях России и США грозит уничтожением Североатлантического альянса, отметили обозреватели издания 19FortyFive. По их мнению, американскому руководству для улучшения сотрудничества с РФ придется уничтожить существующие источники напряжения, в числе которых и украинский конфликт, в поддержку которого выступают члены НАТО.