Нейтральная Украина и расписка о нерасширении НАТО: чего Россия требует от Киева и Запада

Детали проектов меморандумов по урегулированию российско-украинского конфликта скоро станут известны, после этого речь пойдет о втором этапе переговоров, сообщили в Кремле. По словам главы МИД РФ, Москва настаивает на нейтральном статусе Украины и на отмене дискриминационных законов в стране. Reuters в свою очередь включает в перечень российских условий получение от НАТО «письменного обязательства» не расширяться на восток и снятие санкций. Чего Россия может потребовать от Киева и его партнеров — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что президент России Владимир Путин может лично встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но этот диалог будет итогом переговоров делегаций. По его словам, «никаких изменений в позиции о принципиальной возможности такой встречи» нет.

«Такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. В этом плане изменений в нашей позиции нет никаких. Скоро станут известны проекты тех меморандумов, которые с двух сторон предоставлены. И речь зайдет о следующем этапе переговоров», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что сейчас готовятся документы для обсуждения перечня условий для временного перемирия с Украиной, а СВО пока продолжается.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь анонсировал скорое объявление даты второго этапа переговоров. Он также перечислил требования российской стороны:

— при любой форме урегулирования конфликта Украина должна приобрести безъядерный и нейтральный статус;

— Киев должен отменить все дискриминационные законы;

— все первопричины конфликта должны быть устранены, хотя «переговоры лучше, чем война».

Лавров добавил, что линия на затягивание Украины в НАТО стала «спусковым крючком» конфликта. По его словам, Россия с тревогой наблюдает за наращиванием контингента альянса вдоль всей линии соприкосновения с Россией.

«Если к тебе приходит НАТО, жди беды», — сказал Лавров, ссылаясь на исторический опыт.

Тем временем Reuters со ссылкой на источники сообщило, что президент РФ готов заключить мирное соглашение, но только при выполнении его требований.

По данным агентства, Москва настаивает на получении от НАТО «письменного обязательства» не расширяться на восток и на снятии санкций. Кроме того, Украина должна сохранять нейтралитет и обеспечить защиту русскоязычного населения.

Один из источников Reuters утверждает, что, по мнению Путина, Россия может вести боевые действия «годами» даже в условиях санкций. Второй же анонимный собеседник агентства заявил, что российский лидер «менее склонен идти на компромисс по вопросу территорий» и настроен взять под полный контроль четыре области, часть территории которых и так уже контролирует РФ.

«Путин ужесточил свою позицию», — сказал источник Reuters.

Украина готова к переговорам

Зеленский в свою очередь заявил о готовности Киева к переговорам c Россией «в любом формате, в любом составе, почти в любом месте цивилизованного мира» . По его словам, украинская сторона согласна и на прямые переговоры с РФ, и на встречи при посредничестве США или Европы.

Кроме того, на закрытой встрече с журналистами украинский лидер предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и президентом США Дональдом Трампом, сообщило издание Kyiv Post.

«Мы готовы к формату «Трамп — Путин — я» или к отдельным встречам: Трамп — Путин, Трамп — Зеленский и затем совместной. Это не вопрос времени или места, главное — суть [переговоров]», — сказал глава государства, добавив, что и российская, и американская стороны в курсе этой инициативы.

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По словам Зеленского, все зависит от темы второго раунда переговоров. Он считает, что вопрос прекращения огня стоит обсуждать с участием США. К обсуждению гарантий безопасности же стоит привлечь европейцев.

Президент также подчеркнул, что Украина рассматривает три возможные площадки для переговоров: Турцию, Швейцарию и Ватикан. Россия же, по данным Reuters, настаивает на Турции, Катаре, ОАЭ, Омане и Саудовской Аравии. Агентство ТАСС со ссылкой на источник также сообщило, что Швейцария не может быть местом проведения переговоров, так как она «утратила нейтралитет».