В Германии поддержали Россию в вопросе нерасширения НАТО

Член комитета по международной политике Германии Штеффен Котре заявил, что Россия имеет право требовать у НАТО не принимать Украину в альянс. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Россия, так сказать, после окончания холодной войны, была взята в клещи, расширение НАТО на восток произошло вопреки договоренностям, НАТО приблизилась к российским границам, США открыли повсюду базы. У России справедливо возникает тошнотворное чувство, Россия имеет право настаивать на том, чтобы Украина сейчас не досталась НАТО», — сказал он.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Россия будет защищать свою безопасность военными средствами, если не получится политическими. Об этом он сообщил журналистам по итогам заседания Совета РФ — НАТО.

Грушко заявил, что заседание Совета Россия – НАТО было абсолютно необходимо, оно стало встряской.

Заседание Совета Россия – НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.