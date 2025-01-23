Захарова заявила, что отправка войск НАТО на Украину обернется эскалацией

Захарова: интервенция войск НАТО на Украину неприемлема для России

Отправка контингента стран НАТО на Украину обернется неконтролируемой эскалацией, это категорически неприемлемо для России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Интервенция натовских сил на Украину угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и категорически неприемлема для России», — сказала дипломат.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее на полях Всемирного экономического форума в Давосе обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой разместить американские миротворческие силы в стране.

Он подчеркнул, что у Европы недостаточно военных, чтобы стать «сдерживающим фактором» для России. Кроме того, считает президент, это может подтолкнуть российского президента Владимира Путина к миру.

23 января газета The Financial Times сообщила, что страны — члены ЕС могут отправить военный контингент на Украину из-за нехватки средств на ее поддержку.

Ранее Фицо заявил, что власти Словакии не поддержат отправку военных на Украину.