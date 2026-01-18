Размер шрифта
Преемница Мадуро фигурирует в десятке уголовных дел в США

Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, которую публично хвалил американский лидер Дональд Трамп, фигурирует в десятке уголовных дел, а также долгое время находилась под пристальным вниманием спецслужб США. Об этом пишет агентство Associated Press (AP) со ссылкой на документы.

По информации журналистов, Родригес фигурирует приблизительно в десяти расследованиях Управления по борьбе с наркотиками (DEA), часть из которых все еще активна. География распространяется от Парагвая и Эквадора до Нью-Йорка, говорится в тексте.

Так, в 2022 году американское ведомство присвоило Родригес статус «приоритетной цели», которая используется строго для подозреваемых, пишет AP. Такая формулировка присваивается тем, кто имеет значительное влияние на международный наркотрафик, говорится в материале.

Агентство сообщает, что спецслужбы США накопили на Родригес большое досье с 2018 года. В нем содержится перечень ее якобы сообщников и обвинения, варьирующиеся от торговли наркотиками до контрабанды золота.

3 января США нанесли удар по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности президента страны, 5 января она официально вступила в должность. При этом Трамп назвал себя главным руководителем Венесуэлы и пригрозил Родригес последствиями, если она будет принимать неправильные решения.

Ранее в США оценили удовлетворенность Трампа Родригес.

