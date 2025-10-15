Где сейчас Башар Асад, за которым к Путину приехал новый президент Сирии?

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве, 15 октября 2025 года

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Россию, где обосновался его предшественник Башар Асада после революции. Как пишет Reuters, Аш-Шараа намерен официально потребовать у Владимира Путина выдачи Асада. Что известно о жизни беглого президента после отъезда с родины — в материале «Газеты.Ru».

Встреча с Путиным и сообщение о выдаче Асада

Сирийский лидер на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл 15 октября в Москву и встретился в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным. В рамках визита Аш-Шараа официально потребует выдать свергнутого президента Сирии Башара Асада , находящегося в России, чтобы осудить его за преступления против сирийского народа, утверждает источник Reuters.

В начале встречи действующий сирийский лидер отметил длительные исторические связи двух государств и заявил, что у России будет «серьезная роль в развитии новой Сирии».

«Мы постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить в том числе и вас с новой Сирией», — пообещал он.

Путин в ответ сказал, что Сирия переживает непростые времена. По его словам, прошедшие в стране парламентские выборы будут укреплять взаимодействие между политическими силами.

«Я считаю, что это ваш большой успех, потому что это ведет к консолидации общества», — добавил Путин».

В протокольной части встречи лидеры не упоминали про Асада.

В чем обвиняют Асада в Сирии В конце сентября суд в Сирии выдал ордер на арест Асада по обвинениям, связанным с силовым подавлением протестов в Дераа в 2011 году, сообщило агентство SANA . По словам судьи, решение было принято после получения иска от семей погибших в Дераа и запроса от гособвинения. В сирийском суде заявили, что Асад обвиняется в преднамеренном убийстве, подстрекательстве и покушении на убийство, в осуществлении пыток с летальным исходом и незаконном лишении свободы.

Как Асад сбежал в Россию

В конце ноября 2024 года в Сирии оппозиционные вооруженные группировки начали масштабное наступление на позиции правительственных сил. К 8 декабря они вошли в Дамаск, и Асад направился на самолете с юга Сирии на север по направлению к российским военным базам. На полпути к побережью, где расположены базы, самолет политика пропал с радаров.

В тот же день в МИД России заявили, что Асад решил оставить пост президента и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Вечером ТАСС со ссылкой на источник в Кремле написал, что сирийский президент вместе с членами своей семьи прилетел в Москву.

Фактическим лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа, возглавлявший группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена). В конце января аш-Шараа провозгласил себя исполняющим обязанности президента Сирии на переходный период, который, по его оценке, продлится четыре-пять лет.

Где живет Асад?

Как сообщил немецкой газете Die Zeit источник, который с детства знаком с экс-лидером Сирии, Асад живет в элитном квартале российской столицы «Москва-сити» вместе со своей семьей.

«[Асад живет] в трех квартирах в элитном высотном доме с торговым центром внизу, который он иногда посещает, а в остальное время проводит часы за онлайн-играми», — отметил собеседник издания.

По его словам, бывший президент Сирии часто посещает свой загородный дом в Подмосковье, за территорией которого следят сотрудники частного охранного предприятия.

Журналисты немецкого издания утверждают, что у семьи Асада в собственности около 20 квартир, которые, предположительно, находятся в 76-этажной башне «Москва» .

Неподтвержденное отравление Асада

2 октября Telegram-канал Mash со ссылкой на Сирийский центр по правам человека (SOHR) написал, что Асада пытались отравить . Сообщалось, что политика «на днях выписали из российской больницы» в стабильном состоянии, а его жизни ничего не угрожало. Во время лечения к Асаду якобы пускали только брата и бывшего генерального секретаря аппарата президента Сирии. Покушение на Асада преследовало цель обвинить российские власти в отравлении политика, сообщал канал.

13 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами опроверг информацию об отравлении бывшего президента Сирии, но подтвердил, что тот живет в Москве.

По словам Лаврова, бывший сирийский президент находится в Москве по гуманитарным причинам, так как «ему, его семье грозило уничтожение физическое».

«У него нет каких-либо проблем с проживанием в нашей столице, никаких отравлений не происходило. Если такие слухи появляются, я их оставляю на совести тех, кто их распускает», — цитирует Лаврова Интерфакс.

После этого на сайте SOHR появилось сообщение о том, что состояние Асада в России прокомментировали «только после того, как оно стабилизировалось и угроза миновала». В организации призвали российские власти «раскрыть всю правду».

Что с женой Асада

50-летняя Асма Асад, бывшая первая леди Сирии, переехала в Россию в конце ноября 2024 года незадолго до того, как в Россию эвакуировался ее супруг Башар. Ее родители — жители Лондона, сама Асма также родилась и провела детство в британской столице. Но решила жить в Москве с мужем, потерявшим высший государственный пост из-за политических потрясений в Сирии.

У бывшей первой леди в 2018 году был диагностирован рак молочной железы на ранней стадии. Опухоль успешно удалили в январе 2019 года в военном госпитале Дамаска. В августе того же года сирийские власти объявили, что Асма победила рак и идет на поправку. Но спустя три года, в мае 2024 года, появилась информация о выявлении у Асмы Асад лейкемии.

В декабре The Telegraph писал, что супруга бывшего президента Сирии проходит лечение от рецидива лейкемии в России. На тот момент врачи оценивали ее шансы выжить как 50 на 50. Женщину изолировали от других, чтобы она не заразилась инфекционными заболеваниями. За Асмой Асад ухаживал ее отец, который для этого приехал в Москву. Один из источников, общавшийся с семьей Асадов, заявил изданию, что «Асма умирает» .