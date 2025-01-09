Тайные встречи с разведчиками. Жену Асада заподозрили в работе на британские спецслужбы

Бывшую первую леди Сирии Асму Асада заподозрили в работе на британскую разведку. Телеканал Sky News Arabia сообщил, что еще до замужества у нее были связи со спецслужбами. В материалах утверждается, что мать Асмы организовывала встречи Башара Асада с иностранными шпионами, когда тот учился в Великобритании, а будущая супруга Асада получила работу в банке при помощи офицера британской разведки.

Супругу экс-президента Сирии Башара Асада Асму заподозрили в работе на британскую разведку. Как сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на документы, опубликованные сирийским оппозиционным журналистом Низаром Наюфом, бывшая первая леди Сирии могла сотрудничать с разведкой Великобритании еще до замужества.

Как утверждается в этих документах, соответствующее предупреждение сирийская разведка направила отцу Башара Хафезу Асаду. тот, возможно, был против свадьбы сына.

Биография Асмы Асад Асма Асад (в девичестве Асма Фаваз аль-Ахрас) — бывшая первая леди Сирии, супруга экс-президента Башара Асада.



Асма Асад родилась в 1975 году в Лондоне в семье сирийских эмигрантов. Отец — врач-кардиолог, мать — дипломат. Асма Асад с отличием окончила Королевский колледж Лондонского университета. Она специалист в области компьютерных технологий и французской литературы.



После выпуска работала в Deutsche Bank, затем в 1998 году перешла в J. P. Morgan. В 2000-м вернулась в Сирию, где вышла замуж за Башара Асада. У супругов есть трое детей: Хафез, Зейн и Карим.



Хафез Асад также поручил бывшему главе военной разведки Али Дубе следить за своим сыном, когда тот учился в Великобритании.

В отчете в 1992 году содержались данные о том, что мать Асмы организовывала секретные встречи Башара Асада с британскими разведчиками.

Также в документах говорилось, что встреча Асмы и Башара состоялась в ресторане при отеле в Лондоне, который был оцеплен британскими шпионами. В отчетах упоминался и званный ужин в доме отца будущей супруги Асада, на котором присутствовали разведчики. В рамках мероприятия обсуждались вопросы внутренней политики Сирии, отношения Башара Асада с представителями партии «Баас» и возможность урегулирования конфликта с Израилем.

Кроме того, в одном из документов говорится, что Асма Асад получила должность в JPMorgan Bank в Лондоне при помощи офицера британской разведки Элизы Боулер. Будущая первая леди Сирии занималась мониторингом азиатских инвестиций в химическую и фармацевтическую промышленность.

Телеканал Sky News Arabia при этом отметил, что подтвердить подлинность опубликованных документов на данный момент невозможно.

Бегство Асадов в Россию

В начале декабря 2024 года в Сирии пал режим Башара Асада. В МИД России заявили, что Асад «принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем». По данным Bloomberg, пойти на такой шаг сирийского лидера убедила именно российская сторона.

Агентство сообщило, что российская разведка помогла организовать срочный вылет Асада на базу ВВС России в Хмеймиме, а уже оттуда — в Москву. При этом транспондер самолета был выключен, чтобы его нельзя было отследить.

Как позже сообщило Reuters, о решении экс-президента не знал почти никто из его окружения, включая высокопоставленных офицеров. Об этом агентству рассказали более десятка человек. Так, на брифинге с военными тогда еще действующий глава Сирии заявил им, что российская военная поддержка уже в пути, и призвал сухопутные войска удерживать позиции. Также, за сутки до падения Дамаска — 7 декабря — Башар Асад заявил своему помощнику, что направляется домой, хотя на самом деле поехал в аэропорт, отметил источник из его окружения.

Вечером 8 декабря РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что Башар Асад с членами семьи прибыл в Москву.

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При этом британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Асма Асад прибыла в российскую столицу на несколько недель раньше, так как начала проходить курс лечения в связи с рецидивом лейкемии.

Развод и возвращение в Британию

В конце декабря СМИ сообщили, что Асма Асад подала на развод и собирается вернуться в Великобританию. По данным турецкого издания Habertürk, бывшая первая леди Сирии уже подала заявление в российский суд.

Газета также писала, что Асма Асада осталась недовольна жизнью в Москве. Якобы на экс-лидера Сирии в России наложены «серьезные ограничения» — им запретили покидать российскую столицу, заниматься политической деятельностью, а также заморозили доступ к активам и деньгами. Эту информацию опроверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом Habertürk утверждала, что возвращение в Британию может быть связано с желанием супруги экс-президента Сирии именно на родине продолжить лечение от рака крови, который у нее обнаружили в мае 2024 года. Как сообщало издание, такое решение Асмы Асад поддерживает ее мать Сахар Отри аль-Ахрас, которая уже обратилась в ведущие юридические фирмы Лондона с вопросом о возращении дочери в Великобританию. Однако там заявили, что только состояние здоровья не может быть основанием для въезда в страну, необходимым условием также является развод Асмы Асад с мужем.

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Британская газета The Times позже косвенно подтвердила эту информацию. По словам одного из источников издания, глава МВД Великобритании Иветт Купер не намерена разрешать женщине въезд в страну из-за проблем со здоровьем, несмотря на наличие у нее британского гражданства. Издание также сообщило, что срок действия британского паспорта Асмы Асад закончился четыре года назад и действующего документа у нее на данный момент нет.