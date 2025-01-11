Два дня не мог дозвониться до Путина: новые подробности падения режима Асада

Башар Асад несколько дней безрезультатно пытался связаться с Владимиром Путиным, когда повстанцы были на подступах к Дамаску, заявил бывший пресс-секретарь сирийского экс-президента. По его словам, Асад смог дозвониться лишь до спецпредставителя президента РФ, который заявил, что Путин не может разговаривать, так как находится в Белоруссии. Лишь спустя четыре дня на помощь Асаду прибыл российский военный атташе, организовавший его побег в Москву.

Экс-президент Сирии Башар Асад за несколько дней до падения своей власти неоднократно пытался, но не сумел связаться с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил его бывший пресс-секретарь Камаль Сакр на подкасте Mazej телеканала Al Arabiya.

Кроме того, как утверждает бывший пресс-секретарь, Россия не ответила на просьбы свергнутого президента Сирии использовать базу Хмеймим для переброски военной помощи Ирана сирийской армии после падения Алеппо.

По словам Сакра, представители Асада пытались достучаться до Москвы с 4 по 5 декабря. Признав неудачу, бывший сирийский лидер позвонил спецпредставителю президента России по САР Александру Лаврентьеву, но он тоже не помог связаться с Путиным, так как тот находился с визитом в Белоруссии . В итоге только в ночь на 8 декабря в президентский дворец в Дамаске прибыл российский военный атташе, который помог Асаду уехать из страны: политика доставили на авиабазу Хмеймим, где он несколько часов ждал, пока его самолет возьмут под охрану.

Бывший представителя Асада также поделился, что до своего отъезда тот планировал выступить по телевидению: написал речь «примерно из 400 слов» и «очень нервничал» . Изначально запись речи должна была состояться 5 декабря, затем Асад дважды переносил ее на сутки вперед, а в итоге вовсе отменил. Кроме того, Сакр отметил, что Асад отказался встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, несмотря на попытки Москвы убедить его согласиться на встречу.

В России заявления Сакра пока не комментировали.

Асад в Москве

8 декабря стало известно, что экс-президент республики вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле сообщили, что президент Путин лично принял решение предоставить Асаду убежище.

«Подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его [Путина] решение», — подтверждал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

За несколько недель до свержения Асада в Москву прилетела его жена Асма. В российской столице она начала проходить курс лечения в связи с рецидивом лейкемии. После переезда супругов турецкое Habertürk сообщило, что Асма Асад подала в российский суд заявление на развод и собирается вернуться в Великобританию: по данным издания, это могло быть связано с необходимостью продолжить лечение. При этом Habertürk утверждало, что в России на Асадов наложены серьезные ограничения: им якобы запретили уезжать из Москвы и заниматься политической деятельностью, а также заморозили доступ к деньгам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Впоследствии телеканал Sky News Arabia со ссылкой на документы, опубликованные сирийским оппозиционным журналистом Низаром Наюфом, сообщил, что супруга Асада могла работать на британскую разведку.

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Президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря заявил, что не встречался с Асадом после его прибытия в Россию.

«Я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать, обязательно с ним поговорю», — заверил российский лидер.

Впоследствии его помощник Юрий Ушаков подтвердил, что глава государства намерен встретиться со свергнутым сирийским президентом — однако подчеркнул, что не знает, когда такая встреча состоится.

Падение Асада

Режим Башара Асада пал в начале декабря 2024 года. В Москве заявили, что Асад «принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем». По информации Bloomberg, пойти на такой шаг сирийского лидера убедила именно российская сторона.

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РФ помогла организовать срочный вылет Асада на российскую базу ВВС в Хмеймиме, а уже оттуда — в Москву. При этом воздушное судно нельзя было отследить, потому что транспондер самолета выключили.

По признанию самого Асада, он оставался в Дамаске «до раннего утра воскресенья, 8 декабря».

По информации Reuters, о решении Асада покинуть страну не знал почти никто из его окружения. Незадолго до отлета на брифинге с военными президент уверял, что российская военная поддержка уже в пути, и призывал сухопутные войска удерживать позиции.