В Китае заявили о подготовке Западом плана по свержению Зеленского

Страны Запада готовят план по отстранению президента Украины Владимира Зеленского от власти. Об этом сообщило китайское издание Sohu.

По данным журналистов, подготовка плана связана с положением Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также коррупционным скандалом, связанным с именем соратника Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича. Из материала следует, что западные страны могут использовать сложившуюся ситуацию в качестве основания прекращения финансовой и военной поддержки Киева.

«Возможно, дело Миндича не сразу спровоцирует народное восстание или приведет к немедленному краху Зеленского, но западные страны могли бы использовать его для прекращения финансирования, положив конец поддержке действующего режима», — говорится в материале.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у Миндича.

14 ноября директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Миндич является одним из организаторов коррупционной схемы в сфере энергетики. По его словам, также в деле фигурирует главный финансист предпринимателя Александр Цукерман.

Ранее в США заявили, что коррупционные скандалы подрывают позиции Зеленского.