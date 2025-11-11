Китай планирует сделать Украину новым центром своей инициативы «Один пояс, один путь». Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Как пишет NI, Китай поддерживает военную операцию России, поскольку это выгодно Пекину. Министр иностранных дел Китая говорил чиновникам ЕС этим летом, что КНР не может позволить себе поражение России на Украине, поскольку это «позволит Соединенным Штатам уделять первостепенное внимание взаимодействию в Индо-Тихоокеанском регионе».

«В то же время Китай хочет, чтобы Украина стала новым центром своей инициативы «Один пояс, один путь» . Пекин предложил собственный мирный план, который министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал наиболее разумным из всех возможных», — говорится в сообщении журнала.

В этом плане Китай подчеркнул свою готовность содействовать восстановлению послевоенной архитектуры безопасности, сообщает NI.

В начале ноября премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Китай с двухдневным визитом. В рамках него он встретился со своим китайским коллегой Ли Цяном, а также председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров РФ и КНР подписали совместные документы — в том числе в сфере сельского хозяйства и транспорта, говорится в коммюнике.

Кроме того, страны договорились углублять гуманитарные связи, содействовать сохранению мира и стабильности в Арктике, поддерживать проекты по созданию лунной станции и координации миссий по исследованию Луны, учредить Экспертный совет по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, продолжать работу над координацией проектов Большого Евразийского партнерства и инициативы «Один пояс, один путь», совместно бороться с ревизией итогов Второй мировой войны и фальсификацией ее истории и предпринимать все возможные усилия для взаимопомощи в борьбе с санкциями.

Инициатива «Один пояс, один путь» предполагает выстраивание ряда масштабных «экономических коридоров». В контексте Экономического пояса Шелкового пути речь идет о «поясе»: Китай - Центральная Азия - Ближний Восток, Китай - Юго-Восточная Азия и Китай - Казахстан - Россия - Европа. В рамках Морского Шелкового пути XXI века коридор предполагает «маршрут»: Китай - Индийский океан - Европа, Китай — Индийский океан - Африка и Китай - Юго-Восточная Азия - южная часть Тихого океана.

