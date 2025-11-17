Глава МО ФРГ Писториус заявил о риске нападения России на НАТО до 2029 года

Глава минобороны Германии Борис Писториус допустил, что военный конфликт между НАТО и Россией может начаться уже в 2028 году. Некоторые эксперты считают, что прошло «последнее мирное лето». Российский МИД, комментируя слова Писториуса, заметил, что теперь «нет сомнений в том, кто агрессор». В Госдуме предупредили, что НАТО проиграет, если начнет войну с Россией.

Война между Североатлантическим альянсом и Россией может начаться уже в ближайшие годы, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

« Это [столкновение] может произойти в 2029 году. Однако другие говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето », — сказал он.

Писториус обратил внимание, что вопрос о начале возможных боевых действий и подготовки к ним «остается спекулятивным». По мнению военных экспертов, восстановление российских войск рассматривается как фактор потенциальной угрозы для стран альянса на восточном фланге, уточнил министр.

В связи с этим немецкий чиновник призвал к дальнейшему укреплению военного потенциала стран альянса. В частности, в Германии с середины 2027 года начнутся комплексные медобследования для определения граждан, которых призовут в случае чрезвычайного положения в стране.

«Мы не должны создавать впечатление, что НАТО не способно защищаться. Оно способно. Оно имеет значительный потенциал сдерживания. Конвенционный, но, конечно, и ядерный», — добавил Писториус.

Путин назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал... 02 сентября 13:35

НАТО как агрессор

Официальный представитель МИД России Мария Захарова кратко отреагировала на заявление главы минобороны Германии.

« Теперь нет сомнений в том, кто агрессор », — подчеркнула она в беседе с РИА Новости.

С ней согласился депутат Госдумы Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» парламентарий заметил, что НАТО превратилось в агрессивный военный блок, который уже вовлечен в конфликт с Россией, оказывая военную помощь Украине.

«Исходить стоит из того, что мы никогда не стремились и не стремимся к военным действиям, к разжиганию войны с блоком НАТО. Но заявление министра обороны Германии показывает нам, что блок носит не оборонительный, а агрессивный характер », — сказал Швыткин.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Депутат добавил, что Россия способна отразить угрозу со стороны любого противника и никогда не стремилась к войне.

«Смехотворно». Орбан заявил, что у России не хватит сил напасть на Евросоюз Венгерский премьер-министр Виктор Орбан счел «смехотворными» заявления о возможном нападении России... 17 ноября 00:01

«Они эту войну проиграют»

Писториус своим заявлением о потенциальной войне между Россией и НАТО до 2029 года пытается списать промахи западных правительств на российскую угрозу, объяснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Здесь дело не в желании, они то понимают, что они эту войну проиграют. Просто им надо объяснять как-то своим гражданам, куда они тратят деньги налогоплательщиков. И они все это объясняют российской угрозой и грядущей войной, на это можно списывать все промахи правительств западных и все идиотские решения, которые принимает ЕС и НАТО , вот и все», — сказал депутат в разговоре с РИА Новости.

Картаполов подчеркнул, что Россия не собирается воевать с НАТО — в этом нет необходимости. Однако «если они полезут, то свое получат», резюмировал парламентарий.

Предсказаны возможные горячие точки в 2026 году Боевые действия могут начаться в 2026 году в ряде регионов, включая Африку, Ближний Восток и... 15 ноября 16:43

В Европе будут называть новые сроки военного конфликта с Россией, чтобы навести панику среди своего населения, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«2030 год, про который они изначально говорили, совсем уж попахивал демагогией <…> Что касается их вранья по поводу желания России начать войну с НАТО, честно, пора бы уже что-то новое придумать, более правдоподобное», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

По мнению Колесника, заявление Писториуса о подготовке к войне с Россией можно рассматривать как причину для попытки изъятия замороженных российских активов , находящихся в западных банках. Однако деньги им так или иначе придется вернуть, уточнил парламентарий.

«Русские всегда свое забирают», — подчеркнул он.

Кроме того, НАТО, вероятно, пытается новыми информационными поводами отвлечь внимание общественности от коррупционного скандала на Украине, добавил Колесник.

Военный аналитик назвал условие для вступления России в войну с Европой Россия будет вынуждена вступить в войну с Европой, если Калининградская область окажется... 13 ноября 17:20

Российские власти неоднократно отрицали заявления о якобы готовящейся войне с НАТО. В частности, в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва не имеет и никогда не имела планов нападать на страны Запада.