Война между Североатлантическим альянсом и Россией может начаться уже в ближайшие годы, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Это [столкновение] может произойти в 2029 году. Однако другие говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», — сказал он.
Писториус обратил внимание, что вопрос о начале возможных боевых действий и подготовки к ним «остается спекулятивным». По мнению военных экспертов, восстановление российских войск рассматривается как фактор потенциальной угрозы для стран альянса на восточном фланге, уточнил министр.
В связи с этим немецкий чиновник призвал к дальнейшему укреплению военного потенциала стран альянса. В частности, в Германии с середины 2027 года начнутся комплексные медобследования для определения граждан, которых призовут в случае чрезвычайного положения в стране.
«Мы не должны создавать впечатление, что НАТО не способно защищаться. Оно способно. Оно имеет значительный потенциал сдерживания. Конвенционный, но, конечно, и ядерный», — добавил Писториус.
НАТО как агрессор
Официальный представитель МИД России Мария Захарова кратко отреагировала на заявление главы минобороны Германии.
«Теперь нет сомнений в том, кто агрессор», — подчеркнула она в беседе с РИА Новости.
С ней согласился депутат Госдумы Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» парламентарий заметил, что НАТО превратилось в агрессивный военный блок, который уже вовлечен в конфликт с Россией, оказывая военную помощь Украине.
«Исходить стоит из того, что мы никогда не стремились и не стремимся к военным действиям, к разжиганию войны с блоком НАТО. Но заявление министра обороны Германии показывает нам, что блок носит не оборонительный, а агрессивный характер», — сказал Швыткин.
Депутат добавил, что Россия способна отразить угрозу со стороны любого противника и никогда не стремилась к войне.
«Они эту войну проиграют»
Писториус своим заявлением о потенциальной войне между Россией и НАТО до 2029 года пытается списать промахи западных правительств на российскую угрозу, объяснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Здесь дело не в желании, они то понимают, что они эту войну проиграют. Просто им надо объяснять как-то своим гражданам, куда они тратят деньги налогоплательщиков. И они все это объясняют российской угрозой и грядущей войной, на это можно списывать все промахи правительств западных и все идиотские решения, которые принимает ЕС и НАТО, вот и все», — сказал депутат в разговоре с РИА Новости.
Картаполов подчеркнул, что Россия не собирается воевать с НАТО — в этом нет необходимости. Однако «если они полезут, то свое получат», резюмировал парламентарий.
В Европе будут называть новые сроки военного конфликта с Россией, чтобы навести панику среди своего населения, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«2030 год, про который они изначально говорили, совсем уж попахивал демагогией <…> Что касается их вранья по поводу желания России начать войну с НАТО, честно, пора бы уже что-то новое придумать, более правдоподобное», — отметил он в беседе с NEWS.ru.
По мнению Колесника, заявление Писториуса о подготовке к войне с Россией можно рассматривать как причину для попытки изъятия замороженных российских активов, находящихся в западных банках. Однако деньги им так или иначе придется вернуть, уточнил парламентарий.
«Русские всегда свое забирают», — подчеркнул он.
Кроме того, НАТО, вероятно, пытается новыми информационными поводами отвлечь внимание общественности от коррупционного скандала на Украине, добавил Колесник.
Российские власти неоднократно отрицали заявления о якобы готовящейся войне с НАТО. В частности, в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва не имеет и никогда не имела планов нападать на страны Запада.