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Директор ФБР назвал Украину местом отмывания денег и коррупции

Директор ФБР Патель: Украина является местом отмывания денег и коррупции
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CNP/AdMedia/Global Look Press

Украина является местом отмывания денег и коррупции. Об этом в эфире подкаста Kash's Corner заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель.

«Ладно, если бы мы (США. — «Газета.Ru») отправили им один миллиард долларов. Хотя эта цифра тоже не маленькая. Но мы отправили в сто раз больше», — сказал глава ФБР.

По словам Пателя, он не знает, как конгрессу Соединенных Штатов «удается выходить сухим из воды».

В феврале американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сказал, что президент Украины Владимир Зеленский сделал почти невозможным оказание помощи Киеву со стороны Вашингтона.

В январе колумнист американской газеты Hill и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо заявил, что Зеленский и другие украинские чиновники должны понести ответственность за коррупцию и нецелевое использование американской военной помощи. По его словам, истинный масштаб коррупции и неэффективного управления сможет быть раскрыт только через независимые расследования после завершения конфликта.

Ранее в США рассказали, сколько продержится Украина без американской помощи.

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