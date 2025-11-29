Умерова назначили главой делегации Украины на переговорах с США

Лещенко: Умеров вместо Ермака назначен главой делегации на переговорах с США

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова главой делегации на переговорах по украинскому урегулированию вместо главы офиса президента Андрея Ермака. Об этом в Telegram-канале сообщил советник ОП Сергей Лещенко со ссылкой на соответствующий указ.

Обновленный документ предполагает, что Ермак больше не участвует в переговорном процессе. В состав делегации, согласно информации Лещенко, вошел также заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова Вадим Скибицкий.

До этого журналист The Economist Оливер Кэролл сообщал о присутствии Буданова на переговорах американской и украинской сторон.

29 ноября украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты для дальнейшего обсуждения мирного плана Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Об увольнении ближайшего соратника президента Украины стало известно после того, как в доме Ермака прошли обыски на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.

Ранее Ермак заявил, что уходит на фронт.