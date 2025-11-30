Давление, уступки или провал: чего ждать от переговоров Украины и США?

Делегация Украины во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым проведет переговоры с представителями Дональда Трампа в США по урегулированию российско-украинского кризиса 30 ноября. Владимир Зеленский считает, что в ближайшие дни возможно «конкретизировать шаги по достойному завершению» конфликта. По мнению экспертов и западных СМИ, на украинского лидера после отставки Андрея Ермака окажут давление, чтобы Украина заняла «более уступчивую позицию». Ожидается, что украинскую делегацию будут ждать «очень и очень тяжелые переговоры с американцами».

Переговоры Вашингтона и Киева по урегулированию российско-украинского конфликта пройдут в Майами (штат Флорида), заявил журналист Financial Times Кристофер Миллер.

«Мне сообщили, что [секретарь Совета национальной безопасности и обороны] Рустем Умеров все же встретится в Майами с посланниками Трампа в эти выходные», — написал он в социальной сети Х.

Накануне украинская делегация под руководством Умерова отправилась в США. По информации Reuters, она проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Встреча состоится 30 ноября.

Делегацию Украины должен был возглавить глава офиса президента Украины Андрей Ермак, однако 28 ноября он подал в отставку на фоне коррупционного скандала.

«Достойное завершение» конфликта

Делегация Украины на переговорах в США продолжит диалог об урегулировании конфликта на основе договоренностей, достигнутых на встрече в Женеве, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Диалог по женевским пунктам будет продолжен. Дипломатия остается активной. Американская сторона демонстрирует конструктивный подход, и в ближайшие дни возможно конкретизировать шаги по достойному завершению войны», — заявил он в своем Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что украинская делегация «имеет необходимые директивы» . Он выразил надежду, что переговорщики будут работать «в соответствии с четкими украинскими приоритетами».

Тем временем бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, который сейчас занимает должность посла в Великобритании, поддержал идею заключения мира без «полной победы» Украины. По его мнению, Киев не может отвергать вариант долгосрочного прекращения военного конфликта.

«Подавляющее большинство войн завершается или взаимным поражением, или каждая сторона уверена, что победила, или другие варианты», — цитирует его «Страна.ua».

Давление на Зеленского и потенциальный срыв

По информации The Washington Post, Зеленский на предстоящей неделе столкнется с «новым раундом давления» со стороны США с требованием заключить соглашение о прекращении конфликта с Россией, поскольку его ближайшее окружение втянуто в коррупционный скандал.

Уход Ермака из переговорной команды приведет к тому, что Украина займет «более уступчивую позицию», считает журнал American Conservative. Издание обратило внимание, что США считали Ермака «раздражающим фактором и политическим злодеем» . Теперь же у Вашингтона будет меньше препятствий для «геополитических маневров» вокруг Украины, добавили журналисты.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик согласился с тем, что отставка Ермака положительно скажется на мирных переговорах и откроет новые возможности для достижения мира.

«Его устранение как отсутствие персоны, которая жестко придерживалась позиций неуступчивости, повышает шансы на то, что Киев станет более гибким в переговорах, что, в свою очередь, сможет сократить разрыв между требованиями Москвы и Киева», — сказал он в разговоре с «Газетой.Ru».

Вашингтон будет оказывать давление на Киев , уверен политолог и американист Малек Дудаков. Для этого есть все необходимые рычаги, включая антикоррупционное расследование в отношении ближайшего окружения Зеленского.

«Они [США] будут украинское лобби продавливать <…> Мы не видим никаких хороших карт на руках у Украины, у лоббистов Киева и офиса Зеленского, поэтому их будут ждать очень и очень тяжелые переговоры с американцами», — отметил Дудаков в беседе с «Газетой.Ru».

Политолог допустил, что Украина может пойти по пути затягивания переговорного процесса, однако такое развитие событий приведет к тому, что под антикоррупционным расследованием окажется больше представителей украинской власти, включая Зеленского, а окончательные условия мирного соглашения будут «более суровыми» для Киева.

Белик согласился с тем, что Украина продолжит затягивать переговоры, в том числе из-за вмешательства в них Великобритании. Его позицию разделяет президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. В разговоре с «Лентой.ру» он заметил, что процесс урегулирования попытаются сорвать не только Лондон, но и Евросоюз, а также сам Зеленский и часть американского истеблишмента.

«Я бы дал процентов тридцать на успех мирного процесса», — добавил Минченко.