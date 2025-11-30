«Нет хороших карт на руках»: политолог заявил, что США будут продавливать Киев на переговорах

Переговоры США и Украины пройдут не на равных условиях, поскольку у американцев есть рычаги давления на Киев из-за антикоррупционного расследования. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, американист Малек Дудаков, отметив, что представители офиса Зеленского будут договариваться о гарантиях личной безопасности, а не решать судьбу страны.

«На текущий момент уже речь не идет о каких-то равноправных переговорах между Соединенными Штатами и Украиной. Речь идет о том, что Соединенные Штаты в лице администрации Трампа будут просто активно навязывать свою повестку и свое видение мирного плана в украинской стороне. Здесь нужно понимать, что уже в офисе Зеленского наблюдается разброд и шатание — отставка Андрея Ермака тому пример. Американцы закручивают гайки с антикоррупционным расследованием в отношении ближайшего окружения Зеленского, и это один из основных рычагов давления. Поэтому, кстати говоря, не Ермак едет договариваться с американцами — человек, которого сами американцы всегда называли недоговороспособным персонажем, — а Рустам Умеров, который уже более управляемый для США персонаж, тем более, что у него, судя по той информации, которая есть, может иметься американское гражданство. И я думаю, что многие представители офиса Зеленского уже на текущий момент занимаются переговорами с США о гарантиях своей личной безопасности по итогам конфликта и безопасности своих активов, а не о том, что будет с Украиной, потому что не они судьбу своей страны будут решать», — сказал он.

Дудаков уточнил, что Киеву невыгодно затягивать переговорный процесс из-за расследования и успехов России на фронте.

«Я думаю, что у американцев есть все рычаги давления, какие только можно, на украинскую сторону, и они будут украинское лобби продавливать. У Киева в данном случае есть только один выход — это затягивать переговорный процесс, но и с этим сейчас очевидные проблемы, потому что чем дольше они это все затягивают, тем больше представителей украинской власти окажется под антикоррупционным расследованием. Нельзя исключать того, что и Зеленский рано или поздно под этим расследованием окажется. И в этой связи время играет против них, не говоря уже обо всех успехах России на поле боя. Чем дольше это все затягивается, тем дальше на запад продвигается Россия, и тем более суровыми будут окончательные условия мирного соглашения для украинской стороны. Мы не видим никаких хороших карт на руках у Украины, у лоббистов Киева и офиса Зеленского, поэтому их будут ждать очень и очень тяжелые переговоры с американцами», — добавил он.

Накануне украинская делегация под руководством секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова отправилась в США для участия в переговорах по мирному урегулированию, которые должны состояться 30 ноября. Состав делегации был изменен после отставки Ермака на фоне коррупционного скандала, туда вошли: советник главы офиса президента Александр Бевз, начальник Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, первый замсекретаря СНБО Евгений Острянский, первый замглавы МИД Сергей Кислица, замглавы СБУ Александр Поклад, глава службы внешней разведки Олег Иващенко и замначальника ГУР Вадим Скибицкий.

По данным Reuters, со стороны США в переговорах будут участвовать госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

СМИ утверждают, что администрация Трампа может оказать давление на Киев с целью подписания соглашения, а некоторые положения плана могут оказаться декларативными. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

