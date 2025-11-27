«Войска Украины уйдут — тогда бои прекратятся». О чем Путин рассказал журналистам в Бишкеке

Президент России Владимир Путин во время пресс-подхода в Бишкеке назвал условие для прекращения боевых действий на Украине и подтвердил планируемый визит американской делегации в Россию. Также он прокомментировал публикации об утечках информации по переговорам с США и назвал ключевой для Москвы вопрос. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что РФ добьется ухода украинских военных с определенных территорий и продолжит применять вооруженные методы, если те не отступят сами.

«Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», — сказал Путин на пресс-подходе после официального визита в Бишкек.

Путин на встрече с журналистами также прокомментировал публикации об утечках информации о переговорах с США по Украине. Bloomberg публиковал стенограммы якобы телефонных разговоров между спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и помощником президента России Юрием Ушаковым, а также между Ушаковым и спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым. Беседы происходили в середине и конце октября, утверждало агентство.

По мнению Путина, это могут быть «фейки какие-то» или «действительно подслушанные разговоры». Президент подчеркнул, что в России «подслушивать нельзя», это уголовное наказание.

«Потом, их, некоторых, может быть, как у нас дети шутят, поставили подглядывать, а они подслушивают. Пусть займутся своим собственным делом», — посмеялся он. Глава государства добавил, что « и подглядывать-то надо уметь ».

О плане Трампа

Путин выразил согласие с тем, что доработанный план США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей. Изначально документ состоял из 28 пунктов, позже был скорректирован.

«Состоялись переговоры в Женеве между американской делегацией и украинской делегацией. Они, как я понял, между собой решили, что все эти 28 пунктов нужно разделить на четыре отдельных составляющих. Нам это все было передано. В целом, мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей», — сказал президент России.

Переговорщиками по Украине со стороны России будут помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и представитель МИД.

Встреча в Абу-Даби Американские СМИ ранее сообщали, что 25 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры представителей Москвы и Вашингтона, а также Киева, на которых обсуждался обновленный вариант мирного плана президента США Дональда Трампа. Помощник президента России Юрий Ушаков позже заявил, что «в Абу-Даби мирный план не обсуждался».

Путин также рассказал, что спецпредставитель США по Украине несколько неожиданно для Москвы появился на встрече представителей спецслужб России и Украины в ОАЭ, не предупредив о визите.

«Вот на эту встречу пришел и представитель администрации США, для нас это было несколько неожиданно, но мы никогда не отказываемся от контактов», — подчеркнул российский лидер.

О визите делегации США в Москву

Американская делегация посетит Москву в первой половине следующей недели, подтвердил Путин. Кого конкретно Вашингтон отправит в Россию, пока неизвестно.

« Это уже должен определить президент США », — сказал он.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Москва готовится на следующей неделе принять специального представителя президента США Стивена Уиткоффа.

По словам Путина, ключевым предметом переговоров станет юридическое признание Крыма и Донбасса.

« Это один из ключевых моментов, да », — указал он.

Об атаках на Европу

Путин на пресс-подходе в Бишкеке также заверил, что Россия не собирается нападать на европейские страны. Он подчеркнул, что Москва готова «как угодно» зафиксировать положение, что не будет первой атаковать.

«Если они [страны Европы] хотят услышать, что мы не собираемся и у нас нет никаких агрессивных планов в отношении Европы, пожалуйста: мы готовы это зафиксировать как угодно», — сказал Путин.

Президент назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о рисках нападения России на Европу .

О беднеющей Европе

Российский лидер также коснулся проблем в экономике Евросоюза, заявив, что ущерб ЕС от отказа сотрудничать с Россией в энергетике огромен, а экономика Германии третий год находится в рецессии.

«После начала событий на Украине европейцы сами начали от нас отгораживаться. В энергетике известный результат они получили - конкурентоспособность падает, экономика Германии уже третий год подряд находится в рецессии», — сказал президент.

Он добавил, что у европейцев «вообще автопром загибается».

Путин отметил, что европейские компании смогут вернуться на российский рынок, но должны учитывать изменившиеся реалии.

«Если они вдруг решат вернуться — пожалуйста, я уже много раз говорил. Мы не против, мы для всех открыты, мы готовы работать с каждым, но, конечно, с учетом тех реалий, которые сложились на данный момент времени. Имею в виду, что многие ниши на нашем рынке заняты прежде всего российскими производителями, российскими предпринимателями», — сказал глава государства.