Новый состав и тайные директивы. Украинская делегация отправилась на переговоры в США

Украинская делегация под руководством секретаря СНБО Рустема Умерова отправилась в США для участия в переговорах по мирному урегулированию, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Состав делегации был изменен после отставки Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. По данным CNN, администрация Трампа может оказать давление на Киев с целью подписания соглашения, при этом некоторые положения плана могут оказаться лишь декларативными.

Украинская делегация под руководством секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова отправилась в США для участия в переговорах по мирному плану. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже едут в США», — говорится в его сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Киев ждет доработки результатов переговоров с представителями США, которые ранее прошли в Женеве.

Делегация без Ермака

Ранее на сайте президента Украины был опубликован указ об утверждении нового состава делегации на переговорах с США, в котором ее главой назначался секретарь СНБО Умеров.

«Для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира. Умеров Рустем Энверович — секретарь Совета национальной безопасности и обороны», — говорится в указе.

Умеров в своем Telegram-канале вслед за Зеленским заявил, что на переговорах в США представители Украины продолжат «согласование всех наработок, которые были сформированы во время встреч в Женеве» .

Ранее делегацию возглавлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, подавший 28 ноября в отставку на фоне расследования дела о коррупции в госконцерне «Энергоатом», организатором которой следствие считает бизнесмена Тимура Миндича.

Кроме Умерова в состав делегации вошли начальник ГУР Кирилл Буданов, глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, замглавы СБУ Александр Поклад, замначальник ГУР Вадим Скибицкий, советник главы офиса президента Александр Бевз, первый замсекретаря СНБО Евгений Острянский и первый замглавы МИД Сергей Кислица.

Также на сайте президента Украины был опубликован указ о тайных директивах членам делегации.

«Утвердить новые директивы делегации Украины на переговорах. Прилагаются тайно», — говорится в документе.

Давление на Зеленского

Телеканал CNN сообщил, что администрация Дональда Трапма снова может надавить на Владимира Зеленского, в том числе ему может быть представлен «очередной дедлайн» для подписания соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине.

«На Зеленского снова будет оказано давление, и может последовать очередной дедлайн в стиле Дня благодарения», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп якобы требовал от всех участников мирного процесса по Украине подписания соглашения к 27 ноября, однако переговоры и обсуждения проекта мирного плана США продолжились и после этой даты.

CNN также указывает, что некоторые элементы мирного плана на Украине могут «исчезнуть» сразу после его подписания.

«Значительная часть предлагаемой сделки содержит лишь теоретические идеи о будущих альянсах, финансировании или ограничениях. Но, как и в предыдущих меморандумах, эти элементы могут трансформироваться во что-то более практическое или полностью исчезнуть в течение нескольких месяцев после подписания любой сделки», — сообщает канал.