Москва получила согласованный с Киевом план Трампа. Его обсудят с США на следующей неделе

Песков: мирный план по Украине обсудят с США на следующей неделе

Россия и США на следующей неделе проведут в Москве переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. Тогда же ожидается визит в столицу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, России уже передали основные параметры согласованного с Киевом американского плана. При этом Кремль не хочет обсуждать детали урегулирования публично.

Россия и США обсудят план мирного урегулирования по Украине в Москве на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля пояснил, что РФ передали параметры согласованного с Украиной американского мирного плана.

«Основные параметры были переданы — и на следующей неделе будет в Москве разговор», — отметил он.

На следующей неделе ожидается визит в Москву на переговоры с Путиным спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и, возможно, зятя Трампа Джареда Кушнера.

Песков заявил, что у Украины есть «проблемы с легитимностью» лидера страны, однако у всех сторон есть желание «вывести ситуацию в мирное русло».

Непубличные нюансы

Также пресс-секретарь Путина сообщил, что на предстоящих переговорах РФ и США обсудят международное признание решений по урегулированию конфликта.

«Все эти нюансы предстоит определить в ходе переговоров», — сказал он.

Отвечая на вопрос о статусе Запорожской и Херсонской областей, а также выводе ВСУ с занимаемых территорий, Песков подчеркнул, что сейчас Кремль не будет раскрывать все детали.

Он добавил, что Россия не хочет вести обсуждение процесса урегулирования в публичном формате.

«Мы не хотим забегать вперед и вести обсуждение в таком публичном мегафонном формате. Считаем, это неправильно», — подчеркнул представитель Кремля.

Издание Politico сообщает, что представителям Евросоюза не показали последнюю версию мирных предложений США . Об этом рассказал один высокопоставленных дипломатов ЕС. По его словам, таким образом США хотят избежать утечки плана в СМИ, как это произошло с пакетом предложений из 28 пунктов.

«Это беспрецедентная ситуация с дипломатической точки зрения. Ни у кого из нас нет информации», — приводит Politico слова источника.

О том, что Москва получила наработки по мирному предложению, накануне говорил президент РФ Владимир Путин.

«В целом, мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей», — сказал президент России и подчеркнул, что нынешнее политическое руководство Украины не является легитимным, поэтому подписывать с ним соглашения бессмысленно.

«Мы хотим договориться с Украиной, но сейчас это невозможно практически, невозможно юридически. Нам нужно, чтобы решение на международном уровне было признано», — сказал он.

«Войска Украины уйдут — тогда бои прекратятся». О чем Путин рассказал журналистам в Бишкеке Президент России Владимир Путин во время пресс-подхода в Бишкеке назвал условие для прекращения... 27 ноября 21:37

Изначальный вариант предложений США, появившийся в середине ноября в публикациях Financial Times, Reuters и CNN содержал положения о выходе украинских сил из ДНР и ЛНР, отказа от вступления в НАТО, безъядерном статусе и сокращении численности украинской армии (до 600 или до 800 тыс. человек).

23 ноября в Вашингтоне прошли консультации США и Украины по плану из 28 пунктов, после чего он был сокращен до 19. Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал встречу как «самую продуктивную» за весь период конфликта. Украинские источники утверждали, что стороны согласовали большинство положений, а вопросы европейской интеграции и членства в НАТО по инициативе США решили вынести в отдельный переговорный трек.

Как сообщал Bloomberg, исключенные положения планируется оформить в виде отдельных бумаг для последующих переговоров. В Киеве при этом подчеркивали, что отказ от территорий невозможен, пока президентом остается Владимир Зеленский.