В Госдуме предположили, что Украина продолжит затягивать процесс мирных переговоров

Увольнение главы офиса украинского президента Андрея Ермака положительно скажется на мирных переговорах, поскольку разрыв между требованиями Москвы и Киева может сократиться. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Уход Ермака с поста главы офиса президента Украины открывает новые возможности для достижения мира. Его устранение как отсутствие персоны, которая жестко придерживалась позиций неуступчивости, повышает шансы на то, что Киев станет более гибким в переговорах, что, в свою очередь, сможет сократить разрыв между требованиями Москвы и Киева», — сказал он.

По мнению депутата, Украина может продолжать затягивать переговоры, в том числе из-за вмешательства в них Великобритании.

«Киев все же будет стоять на своем и затягивать процесс урегулирования. Да, могут быть частичные уступки — например, в том, что касается сокращения численности ВСУ или невступления Украины в НАТО, но в отношении ключевых вопросов, я полагаю, будет непростое обсуждение. И даже если во многом на американские условия украинцы в ходе этих переговоров согласятся, «партия войны», в частности, Лондон вновь будет пытаться вмешаться в процесс мирного урегулирования», — добавил он.

Накануне украинская делегация под руководством секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова отправилась в США для участия в переговорах по мирному урегулированию, которые должны состояться 30 ноября. Состав делегации был изменен после отставки Ермака на фоне коррупционного скандала, туда вошли: советник главы офиса президента Александр Бевз, начальник Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, первый замсекретаря СНБО Евгений Острянский, первый замглавы МИД Сергей Кислица, замглавы СБУ Александр Поклад, глава службы внешней разведки Олег Иващенко и замначальника ГУР Вадим Скибицкий.

По данным Reuters, со стороны США в переговорах будут участвовать госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

СМИ утверждают, что администрация Трампа может оказать давление на Киев с целью подписания соглашения, а некоторые положения плана могут оказаться декларативными. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что переговоры США и Украины пройдут не на равных условиях.