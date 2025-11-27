Дрисколлу поручили «открыть дверь к миру» на Украине. Военная операция, день 1373-й

❗️Генсек НАТО Марк Рютте призвал к осторожности в отношении потенциального соглашения о мире на Украине, поскольку российскому лидеру Владимиру Путину якобы «нельзя доверять», сообщает RND.
В Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.
Военнослужащие группировки войск «Запад» продолжают уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол в Купянском районе Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
Депозитарий Euroclear предупредил, что использование замороженных российских активов в пользу Украины может привести к росту долговых обязательств ЕС, пишет Financial Times.
🔴На федеральной территории Сириус объявлена угроза атаки БПЛА, сообщил глава администрации Дмитрий Плишкин в своем Telegram-канале.
В базу украинского ресурса «Миротворец» внесли данные российских спортсменов, в частности, футболиста Дениса Глушакова, теннисистки и призера Олимпийских игр Надежды Петровой, баскетболиста и чемпиона Европы Сергея Мони, пишет РИА Новости.
Им вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
Конфликт на Украине показал, что тактика ведения боевых действий изменилась, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на военной базе Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки.
«Это будут не те военные действия, в которых мы принимали участие 20 лет назад. Эта война будет очень отличаться», — подчеркнул он.
Экипаж танка Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил укрепленную позицию боевиков ВСУ в районе Волчанска Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
«Это позволило штурмовым отрядам продолжить наступление на данном участке фронта», — отметили в ведомстве.
В аэропортах Сочи и Калуги ввели ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.
В Тамале Пензенской области фрагменты БПЛА повредили крышу пустующего одноэтажного здания, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«Взрывной волной выбиты стекла в расположенном рядом жилом многоквартирном доме <…> По предварительным данным, никто не пострадал», — отметил он в своем Telegram-канале.
❗️Министр армии США Дэниел Дрисколл пытался убедить европейских дипломатов в необходимости быстрого урегулирования конфликта на Украине, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
В окрестностях Черноморска в Одесской области Украины ночью произошли взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского 24-го канала.
Швейцария может выступить посредником между Москвой и Киевом при наличии запроса сторон, заявил депутат парламента от Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор «Известиям».
«Этот вопрос я уже поднимал в беседе с федеральным советником Иньяцио Кассисом», — отметил он.
ВСУ не оставляют попыток обойти защищающую Энергодар систему РЭБ с помощью БПЛА, чтобы нанести ущерб городской инфраструктуре, заявил мэр города — спутника Запорожской АЭС Максим Пухов в беседе с ТАСС.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам, что Вашингтон хочет заключить мирное соглашение, прежде чем согласится на какие-либо гарантии безопасности для Украины, пишет Politico.
🔴Белый дом поручил министру армии США Дэниелу Дрисколлу «открыть дверь к миру» на Украине, пишет Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.