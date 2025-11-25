«Остались детали». Украина согласилась на мирный план США?

США и Украина согласовали условия возможного мирного плана, передает ABC News. По информации телеканала, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед». Глава российского МИД Сергей Лавров тем временем заявил, что «это будет принципиально другой ситуацией», если из плана уберут договоренности, достигнутые на Аляске.

Украинская делегация договорилась с США по условиям мирного плана, сообщил ABC News американский чиновник.

«Украинцы согласились на мирную сделку. Остались некоторые незначительные детали, которые нужно уладить, но они согласились на мирную сделку», — заявил собеседник телеканала.

Он добавил, что министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл 24 ноября провел секретные переговоры с российской делегацией в Абу-Даби в продолжение состоявшихся на этих выходных переговоров с представителями Украины в Женеве. Как пишет издание Politico, 25 ноября Дрисколл на встрече в Абу-Даби должен был представить российской стороне план украинского урегулирования из 19 пунктов.

«Переговоры идут хорошо, и мы сохраняем оптимизм. Министр обороны Дрисколл тесно сотрудничает с Белым домом и межведомственными структурами США по ходу этих переговоров», – заявил представитель армии США, подполковник Джеффри Толберт.

Ни Украина, ни Россия официально не подтвердили присутствие своих делегаций в ОАЭ. Дипломатический советник президента Эмиратов Анвар Гаргаш заявил, что не будет комментировать сообщения о российско-американских переговорах. Эмираты готовы содействовать процессу урегулирования украинского конфликта любыми способами, в том числе поддерживать уже реализованные инициативы, подчеркнул он при этом.

По словам источника ABC News, глава украинской разведки Кирилл Буданов в настоящее время тоже находится в Абу-Даби, где у него проходят встречи с американскими и российскими официальными лицами.

Сам мирный план теперь состоит из 19 пунктов, а не 28, как в первоначальной редакции, предложенной Вашингтоном. Пункты об амнистии в отношении действий, совершенных во время конфликта, а также об ограничениях будущей численности ВСУ из него исключили, передает телеканал.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе сегодняшнего выступления в парламенте подтвердил, что союзники украинской стороны в Женеве приняли решение работать с существующим планом США по Украине, а не создавать альтернативный документ. Позже он сообщил, что США и Украина согласовали обновленный мирный план.

«Это ни в коем случае не новый набор предложений или соглашений», — цитирует политика Sky News.

Окончательного соглашения еще не удалось достигнуть, но «сделаны важные шаги вперед», заключил Стармер.

Россия – против

Российские чиновники сочли «урезанный до 19 пунктов» мирный план по Украине провальным, пишет Bloomberg.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что американский мирный план по Украине кажется Москве более приемлемым, чем европейский, который в РФ считают «неконструктивным».

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что «это будет принципиально другой ситуацией», если из плана уберут договоренности, достигнутые на Аляске.

«Если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией», — сказал министр в беседе с журналистами.

Лавров подчеркнул, что первоначальная версия плана, представленная президентом США Дональдом Трампом, подтвердила «приверженность пониманиям Анкориджа», но насколько администрация американского лидера будет «противодействовать попыткам сбить ее с верного пути», пока неизвестно.