«Разногласия лишь по нескольким пунктам». Трамп заявил о скором заключении сделки по Украине

Сделка по урегулированию конфликта на Украине может быть заключена уже в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп.
«Я думаю, мы очень близки к сделке. Мы узнаем. Я думал, что это удастся сделать быстрее», — сказал политик во время церемонии в Белом доме в преддверии Дня благодарения, выразив уверенность в успехе мирных инициатив.
Он также написал в своей соцсети Truth Social, что за последнюю неделю его команда добилась огромного прогресса.
Из мирного плана, по его словам, «лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия».
Уиткофф в Москве
Трамп также сообщил, что поручил спецпредставителю Стиву Уиткоффу поехать в Москву, где его должен принять президент Владимир Путин. Одновременно министр армии США Дэн Дрисколл встретится с представителем украинской стороны.
«Я поручил моему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, а в то же время министр армии Дэн Дрисколл будет встречаться с украинцами», — написал Трамп.
Он отметил, что его проинформируют об итогах этих переговоров.
«Надеюсь, я встречусь с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но только когда соглашение о прекращении этой войны будет окончательным или будет находиться на завершающей стадии», — сказал Трамп.
«Путин не примет план?»
Путин отвергнет проект мирного плана, отредактированный в Женеве, уверены в администрации Трампа.
«Некоторые представители администрации Трампа полагают, что изменения в мирном соглашении, выработанные по итогам встреч американских и украинских переговорщиков в Женеве, могут привести к тому, что президент России Владимир Путин сразу же его отвергнет», – пишет The New York Times.
До этого телеканал ABC News сообщал, что США и Украина согласовали условия возможного мирного плана. По информации телеканала, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед».
Встреча Трампа и Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с Трампом «как можно скорее», чтобы завершить работу над соглашением о мирном урегулировании, сообщил изданию Axios глава администрации украинского президента Андрей Ермак.
Точная дата встречи не определена.
Он также подчеркнул, что Украина не откажется от намерения вступить в НАТО в будущем, и напомнил, что первоначальный мирный план США предполагал, что в обмен на гарантии безопасности Украина согласится с тем, что не будет принята в альянс.
«Сейчас мы живем в реальности. Мы не в НАТО», — отметил глава администрации.
По словам Ермака, основные разногласия между Трампом и Зеленским касаются территориального вопроса.