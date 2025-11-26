«Разногласия лишь по нескольким пунктам». Трамп заявил о скором заключении сделки по Украине

Трамп заявил, что сделка по урегулированию конфликта на Украине очень близка

Сделка по мирному урегулированию на Украине близка к своему завершению и может быть заключена уже в ближайшие дни, выразил уверенность президент США Дональд Трамп. Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф сейчас летит в Москву, где его должен принять президент Владимир Путин. The New York Times пишет, что в администрации Трампа сомневаются, что Москва согласится на новую версию мирного плана.

Сделка по урегулированию конфликта на Украине может быть заключена уже в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, мы очень близки к сделке. Мы узнаем. Я думал, что это удастся сделать быстрее», — сказал политик во время церемонии в Белом доме в преддверии Дня благодарения, выразив уверенность в успехе мирных инициатив.

Он также написал в своей соцсети Truth Social, что за последнюю неделю его команда добилась огромного прогресса.

Из мирного плана, по его словам, «лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия».

Уиткофф в Москве

Трамп также сообщил, что поручил спецпредставителю Стиву Уиткоффу поехать в Москву, где его должен принять президент Владимир Путин. Одновременно министр армии США Дэн Дрисколл встретится с представителем украинской стороны.

«Я поручил моему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, а в то же время министр армии Дэн Дрисколл будет встречаться с украинцами», — написал Трамп.

Он отметил, что его проинформируют об итогах этих переговоров.

«Надеюсь, я встречусь с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но только когда соглашение о прекращении этой войны будет окончательным или будет находиться на завершающей стадии», — сказал Трамп.

«Путин не примет план?»

Путин отвергнет проект мирного плана, отредактированный в Женеве, уверены в администрации Трампа.

«Некоторые представители администрации Трампа полагают, что изменения в мирном соглашении, выработанные по итогам встреч американских и украинских переговорщиков в Женеве, могут привести к тому, что президент России Владимир Путин сразу же его отвергнет», – пишет The New York Times.

До этого телеканал ABC News сообщал, что США и Украина согласовали условия возможного мирного плана. По информации телеканала, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед».

Встреча Трампа и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с Трампом «как можно скорее», чтобы завершить работу над соглашением о мирном урегулировании, сообщил изданию Axios глава администрации украинского президента Андрей Ермак.

Точная дата встречи не определена.

Он также подчеркнул, что Украина не откажется от намерения вступить в НАТО в будущем, и напомнил, что первоначальный мирный план США предполагал, что в обмен на гарантии безопасности Украина согласится с тем, что не будет принята в альянс.

«Сейчас мы живем в реальности. Мы не в НАТО», — отметил глава администрации.

По словам Ермака, основные разногласия между Трампом и Зеленским касаются территориального вопроса.