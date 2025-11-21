«Мы стальные, но можем уже не выдержать». Зеленский предупредил о сложном выборе для Украины

Владимир Зеленский заявил, что для Украины наступил один из самых сложных моментов в истории. По его словам, Киев в скором времени может оказаться перед решающим выбором: потерять достоинство и согласиться на новый мирный план Трампа или потерять ключевого партнера в виде США. В связи с этим президент Украины призвал политиков «прекратить срач» и политические игрища и работать сообща. Он заявил, что хочет внести изменения в документ, который предлагает Вашингтон, и пообещал не предавать страну.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором прокомментировал новый план США по урегулированию конфликта. Ролик появился в Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский заявил, что для Украины наступил один из самых сложных моментов в истории.

«Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски»,

— отметил украинский президент.

Он пояснил, что страну ждет тяжелая неделя с постоянным давлением, она «будет непростой и насыщенной на события». Однако Зеленский добавил, что Киев намерен спокойно работать с Америкой и другими партнерами.

«Мы, конечно, стальные, но даже самый прочный металл может когда-то уже не выдержать. Надо собраться, прийти в себя, прекратить срач, прекратить политические игрища. Государство должно работать, парламент воюющей страны должен работать сообща, правительство воюющей страны должно работать эффективно», — подчеркнул лидер Украины, имея в виду недавний коррупционный скандал.

Также Владимир Зеленский уточнил, что хочет внести изменения в новый план президента США Дональда Трампа, чтобы в 28 пунктах были сохранены «честь и достоинство украинцев», и пообещал не предавать Украину. По его словам, украинские власти собираются предложить конструктивные альтернативы для тех положений, которые их не устраивают.

«Не дадим России говорить, что мы не хотим мира», — подчеркнул украинский президент.

При этом, как указало украинское издание «Страна.ua», Зеленский не раскрыл, какие конкретно пункты плана не понравились Киеву. Издание предположило, что речь идет о территориальных уступках, о невозможности которых уже неоднократно заявляли на Украине, а также запрете на вступление в НАТО. Однако ничего из этого в своем обращении украинский лидер напрямую не упомянул.

Мнения разделились

Судя по публикациям СМИ, мнение по поводу нового плана США на Украине разделились. Так, по данным Politico, глава украинского МИД Андрей Сибига в разговоре с европейскими дипломатами назвал его «невыполнимым».

«Суть в том, что любой мирный план невыполним, если он основан на умиротворении агрессора. Это может лишь привести к новой войне и жестокости на Украине и во всей Европе»,

— заявил министр иностранных дел Украины.

В то же время постоянный представитель страны при ООН Христина Гайовишин уточнила, что Киев не согласен с некоторыми пунктами плана, но готов конструктивно работать.

При этом, как сообщили The New York Post и Reuters, украинские официальные лица, в числе которых был главный советник Зеленского и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, дали «положительный» отклик и «согласились с большей частью плана».

Сам Умеров позже подтвердил, что действительно обсуждал документ с американцами, однако подчеркнул, что не давал ему никаких оценок.

«Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не давал. Это не входит в мои полномочия и не соответствует процедуре. Вчера состоялся разговор президента Украины с американской делегацией, уполномоченной президентом Трампом. Сегодня эта работа продолжается в Киеве уже на техническом уровне между командами. Мы внимательно изучаем все предложения партнеров, ожидая столь же корректного отношения к украинской позиции», — написал секретарь СНБО.

Впрочем, издание Kyiv Post утверждает, что в Киев новый план США «вызвал ярость», несмотря на то, что публичная реакция на него была спокойной.

Примет ли Киев план Трампа?

Как ранее сообщала «Страна.ua», Украина вряд ли сразу примет план Трампа. Вместо этого Банковая может применить тактику, которой пользовалась уже неоднократно, — попытается изменить положения документа так, чтобы на него не согласилась Москва.

«Президент Украины прямо не отверг план, но сказал, что над ним еще нужно поработать. <…> А украинские чиновники на разных уровнях уже дали понять, что именно хочет поменять в плане Киев — убрать требование о выводе ВСУ из Донбасса, не вводить ограничения для армии, не возвращать права русскому языку, не запрещать Украине становиться членом НАТО», — говорится в публикации.

The Economist, в свою очередь, отметил, что план содержит «многие из максималистских требований, известных по предыдущим российским предложениям». По данным издания, большинство из них украинцы считают невыполнимыми, в связи с чем журнал прогнозирует отказ Киев от урегулирования по этому документу.