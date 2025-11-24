«Эта тягомотина закончится»: Лукашенко предрек скорое окончание конфликта на Украине

Президент Белоруссии заявил, что «тягомотина» на Украине скоро закончится, после чего у России и Белоруссии появится дополнительный стимул заняться «своими внутренними делами». Речь об этом зашла на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым в Минске. Стороны обсуждали экономическое сотрудничество.

Белорусский лидер Александр Лукашенко высказал мнение, что «тягомотина в Украине» закончится в ближайшее время. Видеофрагмент встречи президента республики с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым 24 ноября опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Мы договорились с президентом [России Владимиром] Путиным построить высокоскоростную магистраль. Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время, в Украине и займемся своими внутренними делами», — сказал Лукашенко.

Заявление прозвучало на фоне интенсивных международных консультаций по плану урегулирования украинского конфликта, представленного администрацией президента США Дональда Трампа. Вчера в Женеве прошла встреча делегаций Киева и Вашингтона, на которой стороны обсудили возможные изменения в плане и, судя по всему, сдвинули ранее назначенные жесткие сроки его принятия (или не принятия) украинской стороной.

В свою очередь, Москва также продолжила консультации на эту тему. Как сообщила пресс-служба Кремля, сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию. Владимир Путин отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Российская сторона вновь подтвердила свою заинтересованность «в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса», а президент Турции поделился впечатлениями по итогам своей поездки на саммит «Группы двадцати» в Йоханнесбурге и встреч с главами ряда стран-участниц.

Сдержанный оптимизм по этому вопросу выразил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Действительно ли возможен значительный прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верьте в это, пока не увидите собственными глазами, но, возможно, происходит что-то хорошее», — написал он в соцсети Х.

Перед этим, в минувшие выходные, Путин рассказал, что представленная мирная инициатива обсуждалась еще до российско-американского саммита на Аляске, и Вашингтон уже тогда просил Москву «пойти на определенные компромиссы» и проявить гибкость. По словам российского лидера, правки были внесены, но переговоры пришлось поставить на паузу, так как Украина фактически отказалась от плана.

«Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя <…> Скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя», — сказал Владимир Путин.

План США и контрплан ЕС

Мирный план из 28 пунктов был разработан Вашингтоном, основываясь на предложениях российской стороны, но он учитывает предыдущие и текущие предложения Украины, заявлял 22 ноября госсекретарь США Марко Рубио. После встречи с делегацией Украины в Женеве он несколько изменил свою точку зрения, назвав документ «незавершенной работой». Ранее выставленный Украине жесткий срок его принятия (четверг, 27 ноября), вероятно, был сдвинут.

В плане содержатся предложения по урегулированию конфликта, включая территориальные вопросы, численность вооруженных сил, развитие экономики, снятие санкций, гарантии безопасности и т.д.

Очевидно, что он сразу не понравился европейской стороне, которая выдвинула свой контрплан. Ключевые изменения касаются, в первую очередь, повышения численности украинских военнослужащих с 600 до 800 тыс. человек в мирное время, исключения прямого запрета на расширение НАТО и включения Украины в альянс, а также использования замороженных российских активов.

В свою очередь, Украина не согласилась с одним из ключевых его пунктов и при публикации изменила его. Речь шла об аудите всей международной помощи, поступавшей в страну за время конфликта.

В Москве видели сообщения о «европейском плане» по Украине, но считают его не подходящим для России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Что касается тех планов, которые «гуляют» [в прессе]: просто мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который, если просто с первого взгляда, совершенно не конструктивный», — сказал Ушаков.