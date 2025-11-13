Junge Welt: целью дела о коррупции в администрации Киева является сам Зеленский

Дело о коррупции в окружении приближенных президента Украины Владимира Зеленского нацелено на самого главу государства. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

«Речь идет о Зеленском, чьим «казначеем» принято считать [бизнесмена Тимура] Миндича. И Зеленский, вероятно, действует на нервы некоторым своим западным сторонникам своим упорным неприятием всех компромиссов по прекращению войны», — говорится в статье.

Авторы также обратили внимание на то, что в понедельник, 10 ноября, украинский лидер впервые долгое время не опубликовал ночное видео о стойкости украинцев

При этом в материале сообщается, что Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые ведут дело, не являются полностью независимыми структурами. По словам журналистов, они не являются суверенными в полной степени, поскольку зависят от западного финансирования.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики Украины. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей.

Одним из главных подозреваемых по этому делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается одним из ближайших соратников Зеленского и его «кошельком». Детективы НАБУ пришли к нему с обысками, однако на этот момент бизнесмен уже покинул страну.

