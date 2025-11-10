«Не день, а праздник». С Украины сбежал «кошелек» Зеленского

Антикоррупционные органы Украины организовали обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, а также в «Энергоатоме» и у главы минюста Германа Галущенко. НАБУ утверждает, что оперативные мероприятия ведутся по делу о коррупции в сфере энергетики. В ходе расследования, которое длилось 15 месяцев, ведомство смогло записать на аудио тысячу часов разговоров и опубликовало несколько из них. Однако НАБУ не раскрывает, были ли сделаны записи в квартире Миндича, которую посещал Зеленский.

Украинский предприниматель, совладелец компании «Квартал 95» Тимур Миндич, которого называют ближайшим соратником и «кошельком» президента Владимира Зеленского, покинул страну перед обысками. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Итак, Миндича резко вывезли из страны как раз перед обысками <...> Будет прятаться в Израиле и Австрии»,

— отметил он.

По информации «Украинской правды», бизнесмен успел выехать с Украины за несколько часов до обысков . Железняк уточнил, что страну также срочно покинули братья Михаил и Александр Цукерманы, которые занимались финансовыми вопросами Миндича.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к Миндичу утром 10 ноября. По информации портала «Страна.ua», оперативные мероприятия проводятся в Киеве.

6 ноября «Украинская правда» писала, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР, которое связано с отмыванием денег. Спецслужбы могли выйти на бизнесмена через фигуранта дела о коррупции на Одесском припортовом заводе Александра Горбуненко.

Кроме того, детективы НАБУ также организовали обыски у главы минюста Украины, бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) «Энергоатом». Все три обыска связаны между собой, утверждает Железняк.

«Прям не день, а праздник»,

— заметил нардеп в Telegram-канале.

Галущенко и руководство «Энергоатома» считаются близкими к Миндичу, уточнила «Страна.ua».

Масштабная коррупционная схема

НАБУ официально не раскрыло, где именно проходят обыски. В ведомстве сообщили, что оперативные мероприятия ведутся совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) по делу о масштабной коррупции в сфере энергетики.

Расследование шло 15 месяцев. За этот период сотрудники бюро смогли записать на аудио тысячу часов разговоров.

«Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники построили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО «НАЭК «Энергоатом», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, контрагентов «Энергоатома» вынуждали платить 10-15% откатов от стоимости контрактов под угрозой блокировки платежей и лишения статуса поставщика. Как пишет «Страна.ua», Миндич как руководитель преступной организации привлек к реализации схемы бывшего замруководителя Фонда госимущества Игоря Миронюка, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также исполнительного директора по физической защите и безопасности компании Дмитрия Басова.

Они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков, взяв на себя роль «смотрящих».

Также НАБУ опубликовало фотографии нескольких изъятых сумок, наполненных иностранной валютой. У кого именно обнаружили деньги, не раскрывается.

Зеленский пока публично не отреагировал на масштабную операцию НАБУ и САП.

Тайна «пленок Миндича»

Тем временем НАБУ опубликовало первые аудиозаписи по делу о коррупции в сфере энергетики. В одной из них, датированной 9 июля 2025 года, фигурируют некие Рокет, Тенор и Карлсон, которые обсуждали защитные укрепления и говорили о «сумасшедших» цифрах.

«Не хочется подозрения получать», — заявил в конце беседы Карлсон.

Украинские СМИ писали, что НАБУ в рамках этого дела прослушивало квартиру Миндича , в которой проходили неформальные встречи с участием Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака и других высокопоставленных чиновников. Была ли сделана опубликованная аудиозапись именно в этой квартире, НАБУ пока не раскрывает.

«В политкругах Украины существует ожидания, что эти «пленки Миндича» будут, со временем, опубликованы, что может вызывать сильнейший политический кризис в стране», — добавила «Страна.ua».

В июле Верховная рада приняла закон Зеленского, ликвидирующий независимость НАБУ и САП. Антикоррупционные органы фактически оказались подчинены Генпрокуратуре. На этом фоне на Украине прошли протестные акции. После давления со стороны западных партнеров в стране восстановили полномочия НАБУ и САП.

По информации ТАСС, предпринятая летом попытка Зеленского поставить под свой контроль НАБУ и САП могла быть связана именно с этими «пленками» и, возможно, планами антикоррупционных органов предъявить Миндичу обвинения.