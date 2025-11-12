Фракция «Евросолидарность» призвала Раду запустить процесс отставки кабмина

Фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала провести заседание Верховной рады о доверии правительству страны не позднее 14 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сопредседателя фракции Артура Герасимова.

«Мы обращаемся к главе Верховной рады Руслану Стефанчуку с требованием немедленно, не позднее пятницы, собрать заседание Рады, на котором отправить правительство в отставку», — сказал Герасимов в своем видеообращении.

10 ноября партия «Европейская солидарность» объявила о запуске в Верховной раде процедуры отставки «непрофессионального и коррумпированного» правительства. Решение было принято на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича.

Как писала газета The New York Times, обыски у ближайшего соратника президента Украины Владимира Зеленского стали ответом антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) — на политику украинского лидера. Согласно материалу издания, антикоррупционные органы Украины «усиливают контроль» над «потрясенным» руководством страны. Тем временем партия «Евросолидарность» объявила о запуске процедуры отставки кабмина, чтобы сформировать «правительство национального спасения».

