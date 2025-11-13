Политолог: у Зеленского два пути после коррупционного скандала на Украине

США, руководство ЕС и Венгрия, по сути, совместно дали негативную оценку финансовому состоянию Украины. Это крайне плохая новость для президента страны Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политический обозреватель Владимир Скачко, комментируя заявление Европейской комиссии (ЕК) о неспособности Киева возвращать кредиты.

Эксперт также отметил, что хронологическое совпадение заявлений Запада о неплатежеспособности Украины и коррупционного скандала с бизнесменом Тимуром Миндичем, считающимся одним из ближайших соратников Зеленского, — не случайно.

«Европа и США руками НАБУ показали, что подобрались вплотную к Зеленскому, у которого два выхода: беспрекословно исполнять любые приказы или отправляться, что называется, на «свалку истории», — заключил Скачко.

Как заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы, ЕК и Международный валютный фонд (МВФ) больше не могут передавать Украине деньги в виде обычных займов из-за слабой кредитной устойчивости страны. При этом, по его словам, рассматривается возможность принудительного изъятия замороженных российских активов по схеме «репарационного кредита».

10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли к Миндичу с обысками. Он считается одним из ближайших соратников президента страны Владимира Зеленского. В ведомстве заявили, что оперативные мероприятия проходят по делу о масштабной коррупции в сфере энергетики. Как отмечается, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей.

Незадолго до обысков Миндич сбежал с Украины по израильскому паспорту.

Ранее Каллас назвала коррупционный скандал на Украине «чрезвычайно досадным».