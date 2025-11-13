На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Столтенберг считает, что коррупция на Украине не повод ослаблять поддержку ВСУ

Столтенберг заявил, что Зеленский усердно борется с коррупцией на Украине
Gleb Garanich/Reuters

Европе необходимо «правильно» отреагировать на коррупционный скандал, связанный с именем соратника Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича и не ослаблять поддержку Киева. Об этом заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает украинский канал «Общественное».

«Я знаю, что президент Зеленский тяжело работает в борьбе с коррупцией, и мы должны поддерживать его в этих усилиях. Правильной реакцией является не уменьшение поддержки Украины, а продолжение их оказания существенной экономической и военной поддержки и содействие в борьбе с коррупцией», — подчеркнул он.

Миндич успел покинуть Украину за несколько часов до обысков, которые провели в его доме 10 ноября.

Дело о коррупции в энергосфере, как сообщили в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), расследовали 15 месяцев. Ведомствам стало известно, что участники преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему на предприятии «Энергоатом».

Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана. Помимо прочего, им запрещен въезд в страну.

Ранее в США обратили внимание на коррупционный скандал на Украине.

Новости Украины
