Что стоит за обысками у «кошелька» Зеленского

Обыски у ближайшего соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича стали ответом антикоррупционных органов на политику украинского лидера, утверждает The New York Times. По мнению издания, НАБУ и САП «усиливают контроль» над «потрясенным» руководством страны. Тем временем партия «Евросолидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко объявила о запуске процедуры отставки кабмина, чтобы сформировать «правительство национального спасения».

Обыски у совладельца компании «Квартал 95», украинского бизнесмена Тимура Миндича стали ответом на политику президента Украины Владимира Зеленского, который летом пытался ликвидировать независимость антикоррупционных органов, пишет газета The New York Times (NYT).

«Через несколько месяцев после того, как президент Украины попытался парализовать деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), агентства заявили, что раскрыли крупную схему с участием государственной атомной энергетической компании [«Энергоатома»]», — отмечается в публикации.

НАБУ выяснило, что контрагентов «Энергоатома» заставили выплачивать «откаты» в размере до 15% от стоимости контрактов под угрозой блокировки платежей и лишения статуса поставщика. Легализация денег велась через офис в центре Киева, где «отмыли» порядка $100 млн, утверждает НАБУ. По информации издания «Страна.ua», преступной схемой руководил Миндич, которого называют ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского.

Тем самым антикоррупционные органы «усиливают контроль» над «потрясенным» руководством страны,

подчеркнула NYT.

Издание обратило внимание, что Зеленский пришел в большую политику с обещанием «искоренить коррупцию, которая давно преследует Украину». Однако обвинения в инсайдерских сделках и коррупции продолжались и во время его президентства, особенно в энергетическом секторе, заметили журналисты.

«Не день, а праздник». С Украины сбежал «кошелек» Зеленского Антикоррупционные органы Украины организовали обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют... 10 ноября 14:33

Накануне утром НАБУ и САП в рамках расследования, которое длится уже 15 месяцев, провели более 70 обысков. Правоохранители посетили не только дом Миндича, который успел покинуть Украину по израильскому паспорту, но и главу минюста Украины, бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и компанию «Энергоатом».

Реакция Зеленского

Зеленский публично отреагировал на расследование НАБУ только вечером 10 ноября. В своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале, украинский лидер заявил, что правительство страны должно оказать содействие следствию.

«Любые действия против коррупции важны. Каждый, кто строил схемы в «Энергоатоме, должен быть наказан» , — подчеркнул он.

Издание «Страна.ua» заметило, что украинский лидер решил отстраниться от фигурантов расследования, однако это «будет непросто». Журналисты считают, что офис президента постарается «развалить дело», несмотря на формальную поддержку следствия.

СМИ: Зеленскому придется думать о своей безопасности после публикации компромата Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно будет думать о безопасности, а не переизбрании на пост... 10 сентября 14:39

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в свою очередь заверила, что кабмин готов к полной кооперации с антикоррупционными органами и ожидает результатов следственных действий в отношении «Энергоатома».

«Энергоатом» также полностью открыт к сотрудничеству со следствием, подчеркнула глава минэнерго Украины Светлана Гринчук на брифинге. В компании уже провели экстренное заседание наблюдательного совета, а также инициировали проверки.

Последствия

На фоне коррупционного скандала партия «Евросолидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко объявила о запуске процедуры отставки кабмина страны.

«Кабмин» по сути превратился в «Кабминдич». Потому что столько потоков в одних руках Украина еще не видела. Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррумпированного»,

— отмечается на сайте партии.

«Евросолидарность» призвала всех коллег в Верховной раде поддержать инициативу «ради формирования правительства национального спасения» .

Однако партия вряд ли добьется отставки нынешнего правительства страны, считает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Если Зеленский будет серьезно заниматься этим вопросом и заставит свою фракцию не поддержать [инициативу], то у него будет около 230 депутатов. А для отставки правительства нужно 226», — заметил он в беседе с РИА Новости.

Экс-нардеп Украины связал обыски у Миндича с махинациями Хантера Байдена Обыски у бизнесмена Тимура Миндича, который считается одним из ближайших соратников президента... 10 ноября 15:23

Кроме того, нардеп Ярослав Железняк зарегистрировал в парламенте постановление об увольнении министра энергетики Украины Светланы Гринчук. По его словам, она связана с Миндичем. Также Железняк намерен добиться отставки главы минюста Германа Галущенко.

Тем временем Галущенко и Миндича уже внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Их охарактеризовали как «мародеров, воров и членов ОПГ», которые использовали служебное положение для личного обогащения.

Как пишет «Страна.ua», на Украине сформировалась «антизеленская коалиция» в составе антикоррупционных структур, грантовых организаций и экс-президента Петра Порошенко, которая намерена вывести из-под контроля Зеленского парламент и кабмин. Действия НАБУ и САП стали «значительным шагом в реализации этих планов», добавило издание.

На Украине нашли прослушку в квартире близкого к Зеленскому бизнесмена На Украине в квартире предпринимателя Тимура Миндича, приближенного к президенту Владимиру... 11 сентября 03:37

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет в разговоре с ТАСС допустил, что Зеленский в результате коррупционного скандала может потерять власть на Украине до конца года.

«[Зеленскому] предсказуемо грозит либо беспрекословно передать власть следующему подготовленному Западом ставленнику, либо быстро уносить свои ноги, дабы не быть растерзанным собственным народом», — отметил он.