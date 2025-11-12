На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-депутат Рады допустил, что жизнь Миндича под угрозой

Политик Царев: жизнь бизнесмена Миндича может быть под угрозой
Еврейская община города Днепр

Несмотря на то, что бизнесмену Тимуру Миндичу удалось сбежать из Украины незадолго до обысков, ему лучше не прятаться и быть на виду, иначе его могут устранить, как одну из ключевых фигур в коррупционных схемах Киева. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политик, экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Он напомнил, что Миндич является «кошельком» украинского лидера Владимира Зеленского. Несмотря на то, что финансирование всех дел осуществлялось через подставные фирмы и офшорные компании, все эти платежи можно отследить, считает Царев.

ФБР, по его словам, уже вовлечено в этот процесс, поэтому Миндича смогут найти в любом месте. Эта структура всегда извлекает нужных людей, подчеркнул он.

10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли к Миндичу с обысками. В ведомстве заявили, что оперативные мероприятия проходят по делу о масштабной коррупции в сфере энергетики. Как отмечается, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей.

Незадолго до обысков, Миндич сбежал с Украины по израильскому паспорту.

Ранее Гончаренко назвал следующих фигурантов дела Миндича.

