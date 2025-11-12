На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде предрекли Украине ужасное будущее

В Раде допустили утрату государственности Украиной на фоне истории с коррупцией
Telegram-канал Политика Страны

Украину ожидают «темные времена», есть риск потери ее государственности из-за действий президента Владимира Зеленского и его окружения. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на фоне коррупционного скандала в стране.

Парламентарий отметила, что проблемы, о которых она пишет, видны «и снаружи, и внутри» Украины.

Безуглая напомнила, что конфликт на Украине продолжается, и риск потерять государство — самый большой с 2022 года.

Депутат назвала «откровенным ужасом» медиа-стратегию Зеленского. Посещение президентом подконтрольного Украине города Херсон она назвала поездкой по следам актрисы Анджелины Джоли в разгар коррупционного скандал.

Безуглая добавила, что плохое окружение Зеленский выбирает себе сам.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

В тот же день депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ провело обыски у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в «Энергоатоме».

Обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого критики Зеленского называют его «кошельком».

Ранее Безуглая заявила, что на Украине преувеличивают важность двух областей.

