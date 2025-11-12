Зеленский отменил традиционное вечернее обращение к украинцам

Страна.ua: Зеленский не обратился к украинцам на фоне коррупционного скандала

Президент Украины Владимир Зеленский не выпустил традиционное вечернее обращение к нации на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По сообщению журналистов, на отсутствие обращения президента обратили внимание многие, в частности, нардеп Алексей Гончаренко.

«В последний раз обращение было пропущено 22 июля, на фоне попыток Банковой лишить полномочий НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — «Газета.Ru») и протестов по этому поводу», — говорится в сообщении.

12 ноября украинское правительство из-за коррупционного скандала отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

11 ноября министерство юстиции Украины сообщило, что у Галущенко прошли обыски.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

