Глава украинской делегации на переговорах с РФ прибыл в Турцию для новых встреч

Умеров заявил, что прилетел в Стамбул для новых встреч по обменам пленными с РФ
Leonhard Foeger/Reuters

Глава украинской делегации на переговорах с Россией, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил в своем Telegram-канале, что прибыл в Стамбул для новых переговоров по обменам пленными между его страной и РФ.

По словам политика, в ближайшие дни он будет работать в Турции и на Ближнем Востоке, чтобы «разблокировать процесс» таких обменов.

«Будут встречи на днях, в частности в Турции. Вопрос именно об этом — возобновить обмены», — написал Умеров.

Также он заявил, что «была договоренность — и нужно ее реализовать».

2 октября в министерстве обороны РФ сообщили, что Россия вернула 185 своих военных с подконтрольной Киеву территории, а взамен передала 185 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ведомстве также рассказали, что российская сторона вернула с подконтрольной Киеву территории 20 гражданских лиц в рамках обмена с Украиной.

Ранее Мединский заявил, что обменный фонд Украины по военнопленным близится к нулю.

