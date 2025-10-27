«Горькое удовлетворение»: Туск «разрешил» Украине атаковать объекты России в Европе

Решение варшавского суда, отклонившего требование Германии выдать подозреваемого в подрыве «Северных потоков» означает, что Украина имеет право атаковать любые российские объекты на территории Европы, считает премьер-министр Польши Дональд Туск. Он признался, что испытывает «горькое удовлетворение» от того, что худшие прогнозы Польши и Прибалтики о действиях России неизменно сбываются.

Украина имеет право наносить удары по связанным с Россией объектам в Европе, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью британской газете The Times. Издание отмечает, что эти слова прозвучали после того, как в начале октября варшавский суд отклонил запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году.

Туск не хочет отношений с Россией

Касательно России Туск также сообщил, что польские спецслужбы «еженедельно выявляют спланированные Москвой диверсии», у российской экономики «нет шансов выжить» в долгосрочной перспективе, а Британия не может пребывать в «приятной иллюзии», что ее пощадят в случае войны между РФ и НАТО. Он признался, что испытывает «горькое удовлетворение» от того, что худшие прогнозы Польши и Прибалтики о действиях России неизменно сбываются . The Times отмечает, что одиннадцать лет назад, когда Туск занял кресло председателя Европейского совета, за подобные взгляды европейская пресса называла его «маниакальным русофобом», однако сегодня такое обвинение в его адрес мог бы выдвинуть лишь «очень смелый обозреватель».

«Когда я слышу, как некоторые политики в Европе говорят: «Мы должны уже сегодня начать думать о том, как однажды мы восстановим наши отношения с Россией», я слишком стар и не наивен — я знаю, это значит, что кто-то в Европе хочет восстановить «Северный поток — 2», вести дела с Россией, получать нефть и газ и так далее. Для меня это всегда как сигнал тревоги», — сказал Дональд Туск.

Не называя по имени «некоторых европейских коллег», он выразил недовольство «их попытками цепляться за основанный на благочестивых правилах порядок», который, по его мнению, умирает.

«Мы говорим о конце эпохи иллюзий в Европе — боюсь, слишком поздно. Слишком поздно, чтобы быть готовыми ко всем угрозам, но не слишком поздно, чтобы выжить. Политика была, есть и всегда будет связана с одним и тем же: с насилием, с тем, кто сильнее, с границами и территориями, с конфликтами интересов », — сказал Туск.

The Times отмечает, что, по мнению польского премьер-министра, успехи и моральный авторитет его страны дают ей право претендовать на геополитическое лидерство: «Польский образ мышления должен стать общеевропейским» .

Польша отклонила запрос Германии о выдаче украинца

В конце сентября в польском городе Прушкув полиция задержала украинского дайвера Владимира Журавлева, которого немецкие власти считают причастным к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на дне Балтийского моря. Общеевропейский ордер на его арест был выдан Генпрокуратурой ФРГ годом ранее, летом 2024-го.

Накануне рассмотрения в суде дела об экстрадиции Туск заявил, что польские власти выступают против выдачи Журавлева Германии.

«Не в интересах Польши и не в рамках приличия выдавать этого человека иностранному государству», — заявлял Туск.

После этого польский суд отклонил запрос Германии о передаче ей украинского дайвера и постановил немедленно освободить его. Туск положительно отозвался об этом вердикте.

Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил надежду на уничтожение Украиной нефтепровода «Дружба», по которому нефть из России получает Венгрия. Подобные высказывания вызвали недовольство со стороны Будапешта.

«Это скандально: по мнению Польши, если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать. Тем самым они дали предварительное разрешение на теракты в Европе. Польша не только освободила, но и чествует террориста – вот до чего дошло европейское верховенство права», – написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсетях.

Сикорский в ответ в своем аккаунте в X заявил, что речь идет о «самообороне».

«Нет, Петер. Когда иностранный агрессор бомбит твою страну, ты можешь законно нанести ответный удар, саботируя возможности агрессора финансировать войну», — ответил Сикорский.

21 октября стало известно, что в Венгрии и Румынии произошли взрывы на нефтеперерабатывающих заводах, которые занимались, в частности, переработкой российской нефти. Изначально СМИ не исключали диверсий, однако в обеих странах позже заявили, что признаков преднамеренного вреда не выявлено и эти случаи никак не связаны.

В отличие от Польши, апелляционный суд итальянской Болоньи 27 октября постановил выдать Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, который обвиняется в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».