Двойные стандарты: почему Польша грозит арестовать Путина, но благосклонна к Нетаньяху?

Депутат Ментцен напомнил Сикорскому о визите Нетаньяху после угроз Путину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент РФ Владимир Путин

Alex Kolomoisky/Pool Photo via AP/Александр Казаков/РИА Новости
Главу МИД Польши Радослава Сикорского обвинили в двойных стандартах после его заявления о возможном задержании Владимира Путина в рамках исполнения ордера Международного уголовного суда (МУС), если борт российского лидера окажется в польском воздушном пространстве. При этом Варшава проигнорировала аналогичное предписание судебного органа, пригласив к себе в начале года Биньямина Нетаньяху. По мнению экспертов, Польша таким образом может попытаться сорвать возможный саммит Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выборочно следует указаниям МУС в Гааге, угрожая задержать президента России Владимира Путина. Об этом заявил польский депутат, глава объединения «Конфедерация» Славомир Ментцен.

МУС предписал арестовать в том числе и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, однако польское правительство гарантировало ему безопасность во время 80-й годовщины освобождения концлагеря в Освенциме, заметил политик в социальной сети Х.

«Почему в одном случае Польша полностью игнорирует решения МУС, а в другом — готова прислушаться к МУС, даже рискуя подвергнуться ответным мерам со стороны России?» — задался Ментцен вопросом.

Накануне Сикорский заявил, что Варшава не будет гарантировать безопасный перелет Путина на возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште. По его словам, самолет российского лидера могут принудительно посадить, если он окажется над Польшей.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина, а в ноябре 2024-го – на арест Нетаньяху. Судебный орган считает, что оба политика якобы совершили военные преступления. Его предписание обязывает участников Римского статута, включая Польшу, арестовать Путина и Нетаньяху, если они окажутся на их территории.

В Кремле подчеркивали, что решение МУС не имеет для России юридической силы. Офис Нетаньяху в свою очередь заявлял, что судьи МУС движимы «антисемитской ненавистью к Израилю».

Чем примечателен израильский кейс?

В январе правительство Польши разрешило Нетаньяху, вопреки ордеру МУС, посетить территорию страны в рамках годовщины освобождения Освенцима. В связи с этим Варшава приняла «специальное постановление».

«Вопрос, конечно, деликатный. С одной стороны, мы имеем вердикт МУС, а с другой стороны — для меня важно, что премьер Израиля, президент Израиля, другой представитель Израиля должен иметь полное право и ощущение безопасности, если посещает концентрационный лагерь Аушвиц», — сообщал премьер-министр страны Дональд Туск.

Нетаньяху воздержался от поездки в Польшу. Однако в начале апреля израильский премьер посетил Венгрию, которая в тот момент объявила о скором выходе из МУС. В итоге Будапешт не арестовал Нетаньяху. При этом венгерский парламент окончательно одобрил выход из международного органа уголовной юстиции только в мае.

Впоследствии коллегия судей МУС обратилась в Ассамблею государств — участников Римского статута из-за невыполнения Венгрией обязательства по аресту Нетаньяху. Меры в отношении Будапешта планируют представить в Гааге в начале декабря.

Чего добивается Польша?

Варшава попытается сорвать встречу лидеров США и России, заявил политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич, комментируя позицию Сикорского.

«А учитывая особые союзнические отношения между Польшей и Америкой, это заявление должно быть очень внимательно рассмотрено и прокомментировано не только в России, но и в США, и, может быть, даже в первую очередь в США», — отметил он в беседе с RT.

Заявление Сикорского носит исключительно провокативный характер, подчеркнул политолог. С ним согласился заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин. По его мнению, позицию польского министра можно смело назвать «безответственной и провокационной».

«Подобными заявлениями глава МИД Польши ставит под угрозу само существование таких государств, как Украина и Польша. Так как малейшая провокация в отношении нашего президента либо попытка этой провокации повлечет за собой молниеносную реакцию», — подчеркнул парламентарий в разговоре с «Газетой.Ru».

Путин и Трамп договорились провести встречу в Будапеште в ходе телефонного разговора 16 октября. Накануне глава Белого дома после сообщений западных СМИ о возможной отмене саммита заявил, что окончательное решение о встрече с российским лидером может быть объявлено в ближайшие два дня.

